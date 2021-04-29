Большой выбор кулонов от “Золотого Века”

Подвески — популярные, стильные украшения, представленные в продаже широким ассортиментом моделей. Каждая девушка найдет аксессуар, который будет отвечать ее стилю одежды, вкусу и бюджету, для различных событий, от посещения офиса до торжественного мероприятия. В интернет-магазине удобнее всего купить красивый кулон на шею — https://zolotoyvek.ua/ru/podveski/.

Основные критерии выбора подвески

Широкий ассортимент кулонов увеличивает шансы каждого найти украшение по вкусу себе или в подарок. В продаже есть украшения под любой стиль одежды на все случаи жизни. При выборе модели нужно обращать внимание на такие моменты:

Дизайн украшения. Что вы ищете — минималистичный кулон или модель со сложным дизайном, золотое, серебряное или платиновое ювелирное изделие, аксессуар с инкрустацией или без нее? На рынке ювелирных изделий есть все — лаконичные, простые подвески для офиса и громоздкие с крупными вставками для праздничных мероприятий. Металл. Выбирая между платиновым, золотым и серебряным кулоном, рекомендуется ориентироваться на украшения, которые вы уже носите. Классический комплект из аксессуаров, изготовленных из одного материала, будет уместен на любом событие. Можно сделать подвеску ярким акцентом образа, взяв модель, не похожую на драгоценности, которые есть в вашем ювелирном гардеробе, но важно, чтобы вместе все украшения смотрелись гармонично. Инкрустация. В качестве вставок в кулонах могут использоваться бриллианты, гранаты, жемчуг, изумруды, кварц, рубины, сапфиры и др. Есть модели с одним, несколькими камнями, а также миксом минералов. Кулоны без инкрустации выглядят стильно и минималистично: такие модели хорошо смотрятся под одежду делового и спортивного стиля, когда яркая инкрустация неуместна. Вид кулона на шею. Декоративные модели, изготовленные как в простых, так и в сложных дизайнах, именные подвески-буквы, знаки зодиака носят как самостоятельный аксессуар, а также в комплекте с другими украшениями: кольцами, серьгами, браслетами. Можно надеть два кулона на одну цепочку или носить сразу несколько аксессуаров на разных ювелирных шнурках. Подвески с религиозной символикой, среди которых ладанки и крестики, носят под одеждой, скрывая от посторонних глаз. Их дизайн не так важен, как удобство носки.

Выбирая кулон на шею в подарок, рекомендуется учитывать вкус получательницы, ее стиль одежды, образ жизни, а также обратить внимание, какие украшения она уже носит. Подвеска — это отличный подарок на день рождения, 8 марта и любой другой праздник, вручить который можно маме, жене, подруге, коллеге.