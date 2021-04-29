Рынок гусеничных тракторов в России

Российский рынок гусеничных тракторов в последнее время довольно не стабилен. За прошлый год было произведено 258 единиц данной техники, что на 8% больше, чем за предыдущий год. Лидирующие позиции по объемам производства занимает Уральский Федеральный округ с общей долей 95%.

Основной модельный ряд

Следуя анализу рынка гусеничных тракторов, можно говорить о том, что гусеничных тракторов в России производиться меньше, чем колесных: 13% против 87%. Среди причин необходимо отметить закрытие крупнейших заводов, колесные тракторы отличаются большей универсальностью, их также легче ввести в эксплуатацию.

Наиболее востребованные марки:

Алтай – 130. Т – 402. Т – 404. Т – 501. МСН – 10.

Следуя обзору рынка гусеничных тракторов в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/1622-rynok-gusenichnyh-traktorov-tekuschaya-situaciya-i-prognoz-2019-2023-gg.html, можно сказать, что доля отечественного производства продукции составляет 52%, иномарок отечественной сборки – 49%, где МТЗ – 17%, ХТЗ – 5%, иностранные марки – 17, 5%.

Объемы производства на предприятиях

Среди крупных производителей данной техники стоит отметить:

ООО Челябинский тракторный завод Уралтрак. ОАО Чебоксарский завод промышленных тракторов. ООО Брянский тракторный завод. ООО комбайновый завод Ростсельмаш. ЗАО Южноуральский завод тракторов.

За прошлый год положительная динамика в производстве была отмечена:

Елабужский автомобильный завод +15%;

Промтрактор +63%;

ДСТ – Урал +32%;

Сибирь – Техника +4%;

Сиэнэйч – Камаз – Индустрия +8%;

Приэтом видимое снижение объемов производства произошло на Ростсельмаш – 10%, Сlaas – 18%.

Экспортные отгрузки идут в основном в ближнее зарубежье: Грузия, Молдова, Украина, Казахстан – поставщик Ростсельмаш с объемами в 15%; Белоруссия, Узбекистан, Казахстан – поставщик ЧТЗ Уралтрак – 9%.

Но импортные поставки по-прежнему составляют львиную долю – 20,5%. Основные отгрузки идут из Белоруссии, Нидерландов, Китая, Японии. Западная Европа и США являются крупными поставщиками техники средней и высокой мощности. Основные поставки идут в Москву и Московскую область.

Как показывает исследование рынка тракторов: https://alto-group.ru/otchot/rossija/284-rynok-traktorov-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2021-2025-gg.html, в данном сегменте промышленного производства есть свои проблемы. Это, прежде всего, повышение ставки НДС. Сюда входит повышение цен на топливо, изменение ключевой ставки ЦБ, много иных проблем.

Кроме этого отмечается существенное отставание отечественных гусеничных тракторов от зарубежных моделей по многим параметрам. Но наибольшее отставание наметилось в плане разработки новых моделей, а также конкурентоспособной техники в принципе.

Источник: https://alto-group.ru/