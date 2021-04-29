Турецкий сериал «Клятва» на русском языке о любви, пришедшей незаметно

Турецкие сериалы плотно вошли в жизнь каждого второго жителя планеты. И это не удивительно, ведь яркие сюжетные истории, описанные в восточных произведениях, будоражат воображение и впечатляют своими лихо закрученными сюжетами. Не зря большинство именитых критиков и истинных почитателей качественных кинолент считают, что вскоре они возглавят рейтинг мирового киноискусства, обойдя знаменитые зарубежные кинофильмы. Смотреть онлайн турецкие сериалы на русском языке https://turkseries.tv/ одно удовольствие, ведь менталитет и видение турков значительно отличается от привычного. Если вы являетесь фанатом захватывающих мелодраматических историй, то советуем посмотреть сериал «Клятва», где показана невероятная судьба прекрасной сельской красавицы.

Турецкий сериал «Клятва» – сложный путь к настоящей любви

Смотреть все серии турецкого сериала Клятва онлайн можно на странице абсолютно бесплатно и в хорошем HD качестве. Главная героиня сериала милая, добрая и покладистая девушка Рейхан, проживающая в небольшой деревушке вместе со своей любимой мамой. Она считает себя счастливым человеком и мечтает встретить достойного парня, с которым создаст крепкую и дружную семью. Однажды в ее дом врывается горе, мать умирает от тяжелой болезни. Девушка никак не может смириться с потерей, но старается не опускать рук и жить дальше, ведь она осталась совершенно одна, не считая мужчину, которого она называет дядей. Хикмет Тархун всегда относился к ней, как к родственнице, за что она ему была предельно благодарна.

Хикмет – влиятельный и обеспеченный бизнесмен, который самостоятельно добился успеха. Вместе со своей родней он проживает в огромном особняке в городе. Джавидан – супруга бизнесмена, довольно строптивая и непредсказуемая женщина, родившая ему сына и дочь. Эмир – взбалмошный тридцатилетний парень, который часто добавляет проблем своему влиятельному отцу. Суна – инвалид с детства и передвигается на инвалидной коляске. Девочка требует постоянного ухода и заботы родителей.

Однажды, после посещения врача, Тархун старший узнает, что смертельно болен и дни его практически сочтены. Времени мало и он должен успеть позаботиться о дальнейшем благополучии родных, оставив бизнес в надежные руки. Неожиданно он вспоминает о скромной сельской девушке Рейхан и ему в голову приходит мысль поженить сына и красавицу. Герой верен, что только она сможет вразумить его отпрыска и позаботиться о будущем его семьи. Не откладывая, он отправляется в деревню с визитом. После разговора с Рейхан и длительных уговоров, они вместе отправляются в город, чтобы исполнить последнюю волю умирающего, ведь девчонка не смогла отказать ем в просьбе и дала обещание сохранить предстоящий брак любыми способами. Девушка даже не представляет, какой кошмар ей предстоит пережить, прежде, чем она обретет долгожданное счастье рядом с любимым человеком. Интриги, предательства, презрение и ложь не смогут заставить Рейхан сдаться, ведь в душе она упрямая и целеустремленная барышня.