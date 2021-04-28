УАЗ наладит производство своих автомобилей на заводе в Эфиопии

В августе на новое предприятие поступит 64 машинокомплектов, а вцелом в планах к 2023 году на заводе выпускать 3 тыс. автомобилей.

УАЗ подписал соглашение с фирмой Bazra Motors, которая на территории Эфиопии в городе Комболча постоит сборочное предприятие, где из машинокомплектов будет выпускать всю линейку УАЗа.

Первая партия SKD-комплектов поступит на предприятие в августе. В планах отечественного автопроизводителя в дальнейшем разработать модификации автомобилей с учётом специфики рынка Эфиопии.

Отмечается, что с 2000 года УАЗ на рынок Эфиопии поставил более 1,2 тыс. автомобилей, а за все время компания в страну ввезла 5260 ед. различных моделей УАЗов.