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УАЗ наладит производство своих автомобилей на заводе в Эфиопии

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В августе на новое предприятие поступит 64 машинокомплектов, а вцелом в планах к 2023 году на заводе выпускать 3 тыс. автомобилей.

УАЗ подписал соглашение с фирмой Bazra Motors, которая на территории Эфиопии в городе Комболча постоит сборочное предприятие, где из машинокомплектов будет выпускать всю линейку УАЗа.

Первая партия SKD-комплектов поступит на предприятие в августе. В планах отечественного автопроизводителя в дальнейшем разработать модификации автомобилей с учётом специфики рынка Эфиопии.

Отмечается, что с 2000 года УАЗ на рынок Эфиопии поставил более 1,2 тыс. автомобилей, а за все время компания в страну ввезла 5260 ед. различных моделей УАЗов.

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