Топовые комплектации моделей Lada Vesta и Lada XRay подорожали в РФ в апреле 2021 года

Недавно сообщалось, что с 1 мая АвтоВАЗ снова перепишет стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Автопроизводитель прайсы пересматривал уже два раза в этом году, а недавно были изменены в большую сторону ценники на модели Lada Vesta и Lada XRay.

В частности, было замечено, что в РФ в апреле 2021 года подорожали топовые комплектации этих моделей. Их стоимость выросла на 5-24 тыс. рублей.

Дорогие версии Весты прибавили в цене по 22 тыс. рублей, а топовые варианты XRay в специальных версиях Black и Instinct стали предлагаться по цене на 5-7 тыс. рублей больше.

А на 22,24 тыс. рублей дороже обойдется комплектация XRay Luxe Prestige.