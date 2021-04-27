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Топовые комплектации моделей Lada Vesta и Lada XRay подорожали в РФ в апреле 2021 года

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Недавно сообщалось, что с 1 мая АвтоВАЗ снова перепишет стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Автопроизводитель прайсы пересматривал уже два раза в этом году, а недавно были изменены в большую сторону ценники на модели Lada Vesta и Lada XRay.

В частности, было замечено, что в РФ в апреле 2021 года подорожали топовые комплектации этих моделей. Их стоимость выросла на 5-24 тыс. рублей.

Дорогие версии Весты прибавили в цене по 22 тыс. рублей, а топовые варианты XRay в специальных версиях Black и Instinct стали предлагаться по цене на 5-7 тыс. рублей больше.

А на 22,24 тыс. рублей дороже обойдется комплектация XRay Luxe Prestige.

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