Главная » Новости

В Сети появилось фото целой партии новых Газелей NN

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Прототип новой Газели ранее автопроизводитель уже демонстрировал пару лет назад, но серийная версия готовится к выходу только сейчас.
Более того, представленный прототип демонстрировал дорогую версию машины, в которой было множество различных опций и систем, при этом в серийное производство отправляют автомобили попроще.

Недавно в сети появилось фото целой партии новых Газелей NN, а создано оно было из кабины одной из машин.

Отличаться новая Газель будет внешностью, где появилась измененная решетка радиатора, а также светодиодные фары.

А вот в салоне будет установлена новая передняя панель и большой цветной сенсорный экран. Кроме этого, там можно заметить и кнопку отключения стабилизации, а также новый приборный щиток и большой цветной дисплей.

Что касается технических характеристик, то прототип был оснащен 2,0-литровым ДВС, а вот какие силовые установки получит товарный вариант, пока не известно.

О сроках презентации и выхода новинки, информации нет.


Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика