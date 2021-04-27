Прототип новой Газели ранее автопроизводитель уже демонстрировал пару лет назад, но серийная версия готовится к выходу только сейчас.

Более того, представленный прототип демонстрировал дорогую версию машины, в которой было множество различных опций и систем, при этом в серийное производство отправляют автомобили попроще.

Недавно в сети появилось фото целой партии новых Газелей NN, а создано оно было из кабины одной из машин.

Отличаться новая Газель будет внешностью, где появилась измененная решетка радиатора, а также светодиодные фары.

А вот в салоне будет установлена новая передняя панель и большой цветной сенсорный экран. Кроме этого, там можно заметить и кнопку отключения стабилизации, а также новый приборный щиток и большой цветной дисплей.

Что касается технических характеристик, то прототип был оснащен 2,0-литровым ДВС, а вот какие силовые установки получит товарный вариант, пока не известно.

О сроках презентации и выхода новинки, информации нет.



