Компания Hyundai подготовила новую версию своего кроссовера Kona, которая получила приставку к названию N и является «заряженным» вариантом модели.

Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года, объявив, что старт продаж состоится на европейском рынке летом.

От обычного кроссовера новинка отличается внешне, а в списке ее оборудования появились новые системы помощи водителю. Итак, заряженная версия отличается эксклюзивным цветом Sonic Blue с контрастными линиями красного цвета.

Еще кроссовер получил агрессивную внешность, узкую светодиодную оптику и кованые колесные диски размером 19 дюймов. В салоне предложат виртуальную приборную панель, 10-дюймовый экран мультимедийной системы, спортивные сидения, необычный руль и проекционный экран.

Моторная гамма представлена 280-сильным двухлитровым двигателем с турбиной, в паре с которым работает восьмиступенчатая роботизированная КП. Предусмотрел производитель и три режима езды, среди которых стандартный, трековый и экстремальный.

В последнем появится возможность быстро переключать передачи, повышая при этом мощность силовой установки до 290 л.с. Разгоняется кроссовер за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.