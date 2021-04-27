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Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года

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Компания Hyundai подготовила новую версию своего кроссовера Kona, которая получила приставку к названию N и является «заряженным» вариантом модели.
Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года, объявив, что старт продаж состоится на европейском рынке летом.

От обычного кроссовера новинка отличается внешне, а в списке ее оборудования появились новые системы помощи водителю. Итак, заряженная версия отличается эксклюзивным цветом Sonic Blue с контрастными линиями красного цвета.

Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года

Еще кроссовер получил агрессивную внешность, узкую светодиодную оптику и кованые колесные диски размером 19 дюймов. В салоне предложат виртуальную приборную панель, 10-дюймовый экран мультимедийной системы, спортивные сидения, необычный руль и проекционный экран.

Моторная гамма представлена 280-сильным двухлитровым двигателем с турбиной, в паре с которым работает восьмиступенчатая роботизированная КП. Предусмотрел производитель и три режима езды, среди которых стандартный, трековый и экстремальный.

Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года

В последнем появится возможность быстро переключать передачи, повышая при этом мощность силовой установки до 290 л.с. Разгоняется кроссовер за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года Hyundai официально представил новый кроссовер Hyundai Kona N 2022 года

hyundai Hyundai Kona N
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