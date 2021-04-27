Покупка автомобиля: критерии выбора

Приобретение автотранспорта требует ответственного подхода. Необходимость связана с его дороговизной, обеспечением безопасности поездок. Просчёты чреваты испорченным настроением, лишними затратами на техобслуживание. Именно поэтому следует придерживаться следующей технологии.

Подготовка

Предварительно необходимо определиться с:

задачами, которые предстоит решать на машине; бюджетом, выделяемым на покупку; типом кузова; вместительностью; видом трансмиссии.

Подготовительный этап можно провести в автосалонах. Например, в московской компании Rolf менеджеры консультируют посетителей относительно особенностей, которые характерны для продукции немецких автозаводов, японских, а также южнокорейских. Богатое предложение новых автомобилей и подержанных, кредитные линии с выгодными страховками, удобный интернетовский портал облегчают процедуру подбора с последующей покупкой.

Нюансы выбора первого авто

Новичкам предпочтительно останавливаться на малогабаритных легковушках с яркими расцветками. При этом они должны быть недорогими и выносливыми. Обязательно наличие парковочных датчиков, упрощающих процесс парковки. Объём двигателя сгодится до 1,6 л. Передний привод либо полный лучше, чем задний, потому что существенно снижается вероятность заноса во время неудачных манёвров на дороге или при неблагоприятной погоде. Различные системы безопасности, выручающие в непростых дорожных условиях, тоже крайне важны для начинающего водителя.

Базовые критерии выбора

Класс с ключевыми техническими характеристиками определяет остальные моменты поиска подходящего экземпляра, поэтому на этом и делается в первую очередь акцент. Максимально возможная стоимость должна учитывать и расходы на оформление, содержание автомашины в исправном состоянии, страховой полис. Марка и модель автомобиля не должны являться экзотическими для региона эксплуатации. Иначе ремонтирование будет постоянно затягиваться из-за отсутствия запчастей. Пострадает и качество ремонта, поскольку рядом не окажется авторизованных автосервисов с квалифицированным персоналом.

Чтобы не жалеть о сделанном выборе, следует заблаговременно тщательно готовиться к предстоящей покупке автомобиля. Для новых экземпляров актуально качество сборки, доступность сервисного обслуживания. У подержанных образцов требуется внимательно изучать историю, выявлять все неисправности.