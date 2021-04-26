Запуск удлиненного кроссовера Hyundai Creta перенесли на конец мая 2021 года

Hyundai в Индии отложила запуск семиместного кроссовера Alcazar, который создан на базе популярной Creta.

Как написал профилирующий портал Autocar India, старт продаж на май перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Планировалось, что Hyundai Alcazar в Индии поступит в продажу 29 апреля, но теперь рассматривается конец мая, и не исключается что сроки еще перенесут.

Напомним, семиместная версия создана на базе второго поколения Hyundai Creta. Разработана она для индийского рынка, но в дальнейшем она может стать глобальной.

У Alcazar колесная база на 150 мм больше, ее растянули до 2760 миллиметров. Внешние отличия Alcazar от Creta заключаются в увеличенном заднем свесе, боковых стеклах, радиаторной решетке (у нее другой рисунок) и задних фонарях. Также модель в Индии получила другие колесные диски.

В салоне Hyundai Alcazar будет устанавливаться 10-дюймовый экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка для смартфона, а также климат-контроль.

В Индии кроссовер будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 159 л.с. и 1,5-литровым 115-сильным дизельным ДВС. Для моторов будет доступна механическая или автоматическая трансмиссия.