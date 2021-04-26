Mercedes-Benz выпустил E-Class с заявленным расходом топлива 1,4 литра

Mercedes-Benz на базе удлиненной версии E-Class разработал новую гибридную модель, которая на 100 км пути потребляет всего 1,4 литра бензина.

Новая модель с индексом E 350 eL будет предлагаться только в Китае. Эту модификацию седана можно будет отличить по шильдику и двум лючкам, под которыми скрываются порты зарядки.

Через один можно подключать быструю зарядку, а под вторым находится порт для питания от обычной розетки.

Силовая установка Mercedes-Benz E-Class 350 eL состоит из 2,0-литрового 211-сильного ДВС и электрического мотора, выдающего 112 л.с.

Систему, дополняет тяговая батарея ёмкостью 15,6 киловатт-часа. Она способна обеспечить до 120 км пробега на электрической тяге.

В целом новинка создавалась с акцентом на экономию топлива, и по этому показателю она обошла даже европейский гибрид E 300 e.

Mercedes-Benz E-Class 350 eL в Китае будет предлагаться по цене 521 900 юаней, что в пересчете по актуальному курсу 6 млн рублей.