В России запечатлели салон нового флагманского кроссовера CheryExeed VX

CheryExeed VX были замечены на крытой парковке, поэтому фотографу удалось заглянуть в салон больших кроссоверов.

Премиальный CheryExeed VX в РФ должен поступить в продажу осенью текущего года, и это будет вторая модель китайского бренда, а позже появится еще кроссовер CheryExeed LX.

Сейчас под брендом CheryExeed в России предлагается только «паркетник» TXL. До конца года модельный ряд пополнится семиместным VX, который и был замечен в Москве.

Ожидается, что кроссовер будет доступен с 1,6-литровым турбированным ДВС со 197-сильной отдачей или 2,0-литровым 220-сильным агрегатом.

Трансмиссия будет предлагаться только роботизированная. В салоне российской версии CheryExeed VX будет устанавливаться два 12,3-дюймовых дисплея, один из которых будет для мультимедийной системы, второй — для приборной панели.

Стоимость CheryExeed VX пока неизвестна. В Китае кроссовер предлагают по цене от 180 тыс. юаней, что в пересчете составляет чуть больше двух миллионов рублей.