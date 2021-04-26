У Volkswagen Transporter будет новая компоновка салона и панорамная крыша

Новое поколение Volkswagen Multivan будет представлено этим летом. Модель получит индекс T7, и в отличие от текущей версии она будет отличаться другой компоновкой салона и более богатым оснащением.

Немецкое представительство автопроизводителя в сети опубликовало дизайн-скетч салона будущего Multivan.

Помимо этого, пресс-центр поделился некоторой информацией про салон миниэвэна. Так, в нем будет увеличена площадь бокового остекления и появятся раздельные кресла на третьем ряду, которые без труда можно будет снять для увеличения пространства багажного отделения.

На дизайн-скетче можно увидеть двухсекционную панорамную крышу. Указано, что люк над водителем получит электрический привод.

В салоне Multivan еще будут устанавливаться кресла второго ряда, которые можно поворачивать на 180 градусов, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу.

Ранее портал «Твоё Авто» писал, что Volkswagen Multivan получит гибридную силовую установку созданную на основе 1,4-литрового турбированного мотора.