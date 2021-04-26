Главная » Новости

ГИБДД в России может ввести новые штрафы для водителей с 1 марта 2022 года

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Новые штрафы могут ввести в следующем году штрафы за нарушения, связанные с неисправностями или условиями, приводящими к запрету эксплуатации машины.
Как выяснила газета «Коммерсантъ», соответствующий проект уже подготовлен, и если его примут, то ГИБДД в России может ввести новые штрафы для водителей уже с 1 марта 2022 года.

Итак, речь идет, например, об использовании шипованных шин летом и летних зимой, за что предлагается штрафовать на 500 рублей.

Такой же размер штрафа предлагается за использование защитной бронепленки на фарах, неправильно установленные видеорегистираторы, отсутствие подушек безопасности или противосолнечных козырьков и другое.

Еще штрафовать могут за металлические конструкции на бамперах, установленные кустарным способом, а также за деформированный после ДТП бампер или ошибки двигателя и КПП, которые сохранились в памяти бортового компьютера.

Стоит отметить, что новый проект уже внесен на рассмотрение в Аналитический центр при Правительстве РФ

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика