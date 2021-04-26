ГИБДД в России может ввести новые штрафы для водителей с 1 марта 2022 года

Новые штрафы могут ввести в следующем году штрафы за нарушения, связанные с неисправностями или условиями, приводящими к запрету эксплуатации машины.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», соответствующий проект уже подготовлен, и если его примут, то ГИБДД в России может ввести новые штрафы для водителей уже с 1 марта 2022 года.

Итак, речь идет, например, об использовании шипованных шин летом и летних зимой, за что предлагается штрафовать на 500 рублей.

Такой же размер штрафа предлагается за использование защитной бронепленки на фарах, неправильно установленные видеорегистираторы, отсутствие подушек безопасности или противосолнечных козырьков и другое.

Еще штрафовать могут за металлические конструкции на бамперах, установленные кустарным способом, а также за деформированный после ДТП бампер или ошибки двигателя и КПП, которые сохранились в памяти бортового компьютера.

Стоит отметить, что новый проект уже внесен на рассмотрение в Аналитический центр при Правительстве РФ