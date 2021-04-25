В чем секрет популярности автомобилей марки SKODA?

Автомобили Skoda выпускаются уже больше ста лет и за это время приобрели огромную популярность во всем мире. Высокая востребованность машин данной марки обусловлена целым рядом присущих им достоинств.

Основные преимущества автомобилей Skoda

Официальный дилер Шкода предлагает множество моделей этой марки, которые обладают следующими свойствами:

Привлекательный дизайн. Автомашины Skoda имеют простой, но самобытный внешний вид.

Функциональность. Пятиместные автомобили, оснащенные дверьми для второго ряда кресел, прекрасно подходят для поездок семей и больших компаний.

Вместительный багажник. Эта особенность является предметом гордости дизайнеров и инженеров автопроизводителя.

Надежная подвеска. Данная особенность имеет большое значение при частой езде по плохим дорогам. Стойки стабилизаторов также выносят высокие нагрузки.

Самые популярные модели Skoda

Количество моделей, выпускаемых компанией, довольно велико. Среди них к наиболее популярным относятся следующие:

Skoda Fabia. Это компактный городской автомобиль с хорошей шумоизоляцией, экономичным расходом горючего и надежным управлением. Популярность данной модели во многом объясняется тем, что она создана на платформе Volkswagen, но цены на нее ниже, чем на другие авто Volkswagen.

Skoda Octavia. Главное достоинство этой модели заключается в практичности. Многие детали изготовлены из легкого алюминиевого сплава.

Skoda Rapid. Эта усовершенствованная модель характеризуется легкостью управления, комфортностью и практичностью. Она оснащена аудиосистемой с увеличенным дисплеем.

Skoda Roomster. Кузов этой модели для активного отдыха представляет собой что-то среднее между седаном класса С и грузопассажирским авто. Сочетание компактности с вместительностью салона достигается благодаря оптимальной организации внутреннего пространства. Увеличить объем багажника можно путем сдвигания кресел, спинки которых складываются независимо друг от дружки.

Skoda Superb. Это оптимальный выбор для людей, нуждающихся в просторном и удобном авто без «пафоса». Высокая надежность данной модели сочетается с изящным дизайном и экономичностью.

Таким образом, широкое распространение автомобилей Skoda связано с их достоинствами, описанными выше. Кроме того, благодаря разнообразию моделей каждый покупатель имеет возможность выбрать именно то, что ему нужно.3