Обслуживание автомобилей Hyundai

Срок эксплуатации машины зависит от ее качества, условий использования и частоты технического обслуживания. Чтобы автомобиль Hyundai прослужил как можно дольше без серьезных поломок, необходимо обеспечить его регулярное обслуживание в надежном автосервисе.
Требования к автосервису
При выборе сервисного центра для обслуживания автомобиля Hyundai необходимо убедиться в том, что он соответствует следующим требованиям:
- неукоснительное соблюдение регламента технического обслуживания авто;
- высокое качество технического обслуживания;
- высококвалифицированный персонал;
- адекватные цены на услуги.
Главные преимущества обращения к официальным представителям компании Hyundai заключаются в их ответственном подходе к решению поставленных задач, прекрасном знакомстве с особенностями различных моделей этой марки, использовании высокотехнологичного оборудования, возможности покупки оригинальных запчастей. На сайте официального дилера Юг-Авто https://hyundai.yug-avto.ru/service/maintenance/ можно узнать подробности. Такие фирмы гарантируют как высокое качество выполняемых ими работ, так надежность продаваемых ими запчастей. В рамках обслуживания автомобилей Hyundai специалисты могут оказать следующие услуги:
- проведение компьютерной диагностики мотора, электронных узлов, ходовой части;
- осуществление планового осмотра и техобслуживания;
- замена тормозных колодок;
- выполнение балансировки колес и шиномонтажных работ;
- проведение кузовного или капитального ремонта;
- тюнинг и установка дополнительного оборудования.
Рекомендации автопроизводителя
Компания Hyundai рекомендует соблюдать следующие правила:
- проводить полноценный техосмотр необходимо через каждые пятнадцать тысяч километров пробега;
- замена масла в трансмиссии должна производиться после каждого контакта с водой;
- автовладельцу нужно постоянно следить за объемами тормозной жидкости, антифриза, масла, проводить осмотр приводных ремней, проверять наличие утечек.
Если автомашина эксплуатируется в тяжелых условиях, ее обслуживание должно проводиться существенно чаще. Под тяжелыми условиями понимаются:
- эксплуатация транспортного средства при высокой степени запыленности воздуха;
- езда по холмистой или гористой местности, по залитым водой дорогам;
- использование авто при средней температуре воздуха минус тридцать или плюс тридцать градусов по Цельсию;
- длительная эксплуатация автомашины на холостом ходу или на скорости более ста двадцати километров в час;
- буксировка прицепов и езда с частыми интенсивными торможениями;
- использование автомобиля для проката, такси, иных коммерческих целей;
- использование автомобиля для скорой помощи, полиции, других оперативных и специальных служб.
Стоимость обслуживания автомобилей Hyundai устанавливается сервисными центрами. Автопроизводитель не оказывает влияния на ценовую политику своих партнеров.