Обслуживание автомобилей Hyundai

Срок эксплуатации машины зависит от ее качества, условий использования и частоты технического обслуживания. Чтобы автомобиль Hyundai прослужил как можно дольше без серьезных поломок, необходимо обеспечить его регулярное обслуживание в надежном автосервисе.

Требования к автосервису

При выборе сервисного центра для обслуживания автомобиля Hyundai необходимо убедиться в том, что он соответствует следующим требованиям:

неукоснительное соблюдение регламента технического обслуживания авто;

высокое качество технического обслуживания;

высококвалифицированный персонал;

адекватные цены на услуги.

Главные преимущества обращения к официальным представителям компании Hyundai заключаются в их ответственном подходе к решению поставленных задач, прекрасном знакомстве с особенностями различных моделей этой марки, использовании высокотехнологичного оборудования, возможности покупки оригинальных запчастей. На сайте официального дилера Юг-Авто https://hyundai.yug-avto.ru/service/maintenance/ можно узнать подробности. Такие фирмы гарантируют как высокое качество выполняемых ими работ, так надежность продаваемых ими запчастей. В рамках обслуживания автомобилей Hyundai специалисты могут оказать следующие услуги:

проведение компьютерной диагностики мотора, электронных узлов, ходовой части;

осуществление планового осмотра и техобслуживания;

замена тормозных колодок;

выполнение балансировки колес и шиномонтажных работ;

проведение кузовного или капитального ремонта;

тюнинг и установка дополнительного оборудования.

Рекомендации автопроизводителя

Компания Hyundai рекомендует соблюдать следующие правила:

проводить полноценный техосмотр необходимо через каждые пятнадцать тысяч километров пробега;

замена масла в трансмиссии должна производиться после каждого контакта с водой;

автовладельцу нужно постоянно следить за объемами тормозной жидкости, антифриза, масла, проводить осмотр приводных ремней, проверять наличие утечек.

Если автомашина эксплуатируется в тяжелых условиях, ее обслуживание должно проводиться существенно чаще. Под тяжелыми условиями понимаются:

эксплуатация транспортного средства при высокой степени запыленности воздуха;

езда по холмистой или гористой местности, по залитым водой дорогам;

использование авто при средней температуре воздуха минус тридцать или плюс тридцать градусов по Цельсию;

длительная эксплуатация автомашины на холостом ходу или на скорости более ста двадцати километров в час;

буксировка прицепов и езда с частыми интенсивными торможениями;

использование автомобиля для проката, такси, иных коммерческих целей;

использование автомобиля для скорой помощи, полиции, других оперативных и специальных служб.

Стоимость обслуживания автомобилей Hyundai устанавливается сервисными центрами. Автопроизводитель не оказывает влияния на ценовую политику своих партнеров.