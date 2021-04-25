Взятые в аренду автомобили позволяют решать деловые, личные и другие задачи. Чаще всего в этих целях используются машины класса эконом. Но в ряде случаев невозможно обойтись без аренды моделей класса премиум.

Основные категории клиентов

Автомобили премиальной категории обладают великолепным дизайном и безукоризненными эксплуатационными показателями. Однако стоимость их аренды достаточно высока, что существенно сужает круг арендаторов. Прокат премиальных автомобилей востребован со стороны следующих категорий клиентов:

Путешественники. Для людей, привыкших отдыхать с удобством, прокат элитного автотранспорта – самое подходящее решение.

Успешные бизнесмены. Они достаточно часто арендуют в прокатных компаниях авто класса премиум.

Молодожены. Чаще всего свадебные кортежи составляют из прокатных авто. Причем эксклюзивные модели используют для перевозки жениха и невесты. В то же время на дорогах нередко можно увидеть свадебные кортежи, которые целиком состоят из автомашин премиальной категории.

Люди, готовящиеся к покупке дорогого автомобиля. Они берут премиальные машины в аренду, чтобы опробовать понравившиеся модели.

Знаменитости. Одним из обязательных условий гастролей артистов и эстрадных исполнителей является предоставление им авто премиум-класса во временное пользование. Поэтому организаторы их выступлений регулярно пользуются услугами прокатных компаний.

Особенности проката премиальных авто

Аренда автотранспорта премиум-класса имеет ряд отличий от аренды авто бизнес- и эконом-класса. Помимо высокой стоимости важная особенность проката премиальных авто состоит в ограниченности модельной линейки. Даже в очень крупных прокатных фирмах обычно предлагается не больше десятка различных моделей, в менее популярных компаниях выбор еще более скуден. Но при использовании этой услуги приоритет отдается не количеству, а качеству. Любая автомашина из премиального сегмента обладает эксклюзивностью. Причем автопарки разных прокатных компаний могут радикально различаться. В то же время существуют и типичные для премиум-класса марки авто.

При выборе компании, предоставляющей в аренду VIP-авто, нужно учитывать множество критериев. Облегчить эту задачу можно при помощи рейтингов и рекомендаций специалистов, которые проверяют клиентоориентированность прокатных компаний, сопоставляют стоимость оказываемых ими услуг, анализируют предлагаемый модельный ряд, отлеживают техническое состояние авто и сравнивают качество сервиса.