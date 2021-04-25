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Mercedes-Benz представил длиннобразную версию нового C-Class

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На Шанхайском мотор-шоу компания Mercedes-Benz показала удлинённую версию седана C-Class.

Эта «четырехверка» от обычной модели отличается удлиненной на 89 мм колесной базой и раздельными креслами.

Удлиненный Mercedes-Benz C-Class разрабатывался для китайского рынка. Седан получил на 89 мм увеличенную колесную базу за счет чего общая длина автомобиля выросла до 4882 мм.

Внешне новую модификацию седана можно будет отличить по хромированной радиаторной решетке и логотипу в виде буквы L на задних стойках.

Премиальный седан будет предлагаться только в топовом исполнении с 11,9-дюймовым экраном мультимедийной системы, раздельными креслам для задних пассажиров и более комфортными настройками подвески.

mercedes-benz Mercedes-Benz C-Class
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