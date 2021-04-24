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В модельном ряду Toyota может появиться бюджетный седан Toyota Belta 

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Японская компания разрабатывает новую модель, для которой она недавно зарегистрировала новое название.

Более того, журналисты уже выяснили подробности о грядущей новинке, узнав, что она на рынке сможет составить конкуренцию таким моделям как Vesta, Rio и Solaris.

В модельном ряду Toyota может появиться бюджетный седан с названием Toyota Belta, а по сути новинкой может оказаться перелицованная версия седана Suzuki Ciaz.

Последний имеет длину 4 490 мм, а расстояние между осями составляет 2 650 мм.

Ожидается, что в техническом плане новинка от Suzuki Ciaz не будет отличаться, то есть в моторной гамме предложат 1,5-литровый ДВС, работающий в паре с пятискоростной механикой или четырехступенчатым автоматом.

В первую очередь новинка выйдет на рынок Индии, а также она может появиться и в Таиланде.

toyota Toyota Belta
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