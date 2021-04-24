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Траты россиян на содержание автомобилей могут достигать 500 тыс. рублей за год

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Специалисты посчитали, во сколько российским автомобилистам обходится содержание машины.
Исследование провели специалисты Russian Automotive Market Research совместно с «СберАвтопарк». Основой для исследования стали данные по 15 популярным моделям в Москве.

Расчет вели, учитывая начальную стоимость новой машины без учета каких-либо скидок, страховочные и кредитные условия, налоги, сборы, а также цены на бензин при пробеге 20 тыс. км в год и другое.

Оказалось, что самым большим расходом является потеря стоимости машины, ведь показатель достигает 30%. Чуть меньше тратят автомобилисты на страхование, бензин, кредит, ТО, налоги и сборы.

Например, Лада Гранта обходится в 273 тыс. рублей в год, а например популярный в стране кроссовер Hyundai Creta – в 319 700 рублей. На Kia Rio тратится ежегодно 395 тыс. рублей, а Рено Дастер обходится в 395 тыс. рублей.

А вот такие модели как Nissan Qashqai, Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata «заставят» потратить своих владельцев почти 500 тыс. рублей.

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