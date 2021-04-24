Toyota Land Cruiser 300 нового поколения впервые засветился на видео

Новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом 300 впервые засняли на видео, которое сделали на заводе компании Toyota, где на паркинге находилось свыше десятка экземпляров.

Одновременно с этим событием в Японии внедорожник был замечен на открытом автовозе.

Toyota Land Cruiser 300 уже неоднократно показывали в Сети, при этом японская компания пока никак не комментирует информацию.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 сохранит рамную конструкцию и получит некоторые элементы от глобальной платформы, которая лежит в основе самых новых моделей Toyota.

Ранее сообщалось, что полноприводный внедорожник будет предлагаться с 3,5-литровым турбированным мотором мощностью 420 лошадиных сил.

В паре с ДВС будет работать 9-ступенчатая автоматическая коробка. Также модель получит 3,3-литровый V6 с 309-сильной отдачей. Рассекретить Toyota Land Cruiser 300 должны до конца весны.