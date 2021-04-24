Эксперты рассказали, как в России можно выгодно купить новый автомобиль

В России опросили автомобильных экспертов с целью выяснить, можно ли в нынешних условиях сэкономить на покупке новой машины, а также какие предложения действительно будут выгодными.

Как в России можно выгодно купить новый автомобиль, рассказали эксперты в общении с агентством «Автостат».

В целом ситуация на автомобильном рынке достаточно сложная, так как автопроизводители сталкиваются с нехваткой комплектующих, что в свою очередь является причиной дефицита новых машин.

Кроме этого, многие компании повышают стоимость авто, и практически не предоставляют каких-либо скидок.

То есть в настоящее время купить автомобиль с существенной выгодой достаточно сложно. Но, как говорит гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, у дилеров можно попросить скидку производителя, но в первую очередь ее могут предоставить на машины, которые, например, скоро уйдут с рынка, либо давно представлены у дилера.

В случае с последними скидка может достигать 5%, тогда как нишевые модели, покидающие рынок, можно купить со скидкой до 15%.

Многие автосалоны могут предоставить скидку, если приобретается машина того же бренда.

Как говорит эксперт, еще можно получить скидку, которая будет бонусом от страховой премии приобретаемого авто, либо небольшую выгоду можно получить при автокредитовании. Выгодным предложением является программа трейд-ин.

«Что касается покупки автомобилей в Москве клиентами из регионов, то привлекают их, скорее, не скидки и акции, которые не всегда выгоднее в мегаполисах, а наличие большего выбора комплектаций и модификаций и возможность купить автомобиль здесь и сейчас, а не ожидать несколько месяцев доставки автомобиля в свой город. С точки зрения вариативности такие покупки, безусловно, оправданы. С точки зрения экономии – необходимо оценивать стоимость и варианты транспортировки авто, а также гарантии сохранности», — рассказал директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.