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ГИБДД для российских водителей с 1 марта 2022 года может ввести новые штрафы

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Разработанные поправки сейчас рассматривают в Аналитическом центре при правительстве РФ, и если их утвердят, то с 1 марта 2022 года автовладельцев будут штрафовать даже за отсутствие противосолнечных козырьков.
Разработкой поправок в ПДД занимались специалисты ГИБДД. Они предлагают ввести штраф в 500 рублей, если автомобиль в летний период эксплуатируется с шипованной зимней резиной, а зимой с летней.

Такой же размер штрафа могут выписать водителям грузовиков, если у них не будут установлены в зимний период цепи противоскольжения.

За неработающие фароочистители, а также защитные пленки на головной оптике и неработающий автокорректор также могут выписать штраф в размере 500 рублей.

В ГИБДД еще предлагают оформлять протокол за неустранённые ошибки в работе ДВС и АКПП, за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены автопроизводителем.

Выписать штраф могут еще за предметы, закрывающие обзор или отсутствие авторегистратора, если он установлен с завода.

Среди нововведений также может стать штраф за установленные металлические детали, выступающие за передний бампер, а к таким элементам относится и лебедка, которая уставлена незаконно.

Помимо этого, инспектор может оформить протокол, если после ДТП детали деформированного бампера выступают за пределы транспортного средства.

В ГИБДД считают подобные нарушения способны нанести серьезные травмы пешеходу.

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