Популярные у москвичей новые автомобили

Активный столичный житель сегодня никак не может обойтись без собственного автотранспорта. Он помогает везде успевать. Использование автомобиля позволяет и меньше уставать. Поскольку с течением времени ресурс техники неизбежно снижается, то целесообразнее приобретать модели на первичном рынке, нежели искать подходящий вариант среди подержанных экземпляров. Этого принципа и придерживаются состоятельные граждане.

Февральские предпочтения москвичей

Новые машины в столице купили свыше 14 тыс. человек. Согласно статистике количество оказалось на 9 % меньше, чем годом ранее. В лидирующей пятёрке собрались:

Тойота Камри;

Тигуан от Volkswagen;

выдающихся результатов достигла южнокорейская марка Hyundai, поскольку её Крета с Солярисом одновременно попали в тройку лидеров продаж;

наибольшим спросом пользовался в феврале бюджетный Kia Рио, производимый в России. Подкупает автолюбителей наличием кондиционера даже в базовой комплектации. Вместительный салон тоже радует потребителей, как и привлекательная внешность.

В топовой десятке и Nissan X-Trail. Компактный кроссовер за исполнение можно смело отнести к премиальному сегменту. Роскошность интерьера подчёркивается натуральной кожей. Он максимально комфортабелен благодаря новаторским фирменным сиденьям.

Прошлогодние пристрастия жителей Москвы

Картина окажется не совсем полной, если проигнорировать спрос, продемонстрированный столичными автомобилистами в 2020 году. В автосалонах было приобретено почти 200 тыс. легковушек. Однако это не позволило превысить показатели предыдущего аналогичного периода, которые были выше на целых 17 %. Таким образом, февральская тенденция стала продолжением тренда, начавшегося ещё 12 месяцев назад.

Популярной маркой оказалась Киа, захватившая долю практически в 15 %. За ней следует бренд Hyundai. Он из Южной Кореи, как и лидер. Тройку замыкает немецкая автомобилестроительная компания Фольксваген. Стабильно востребована продукция и Шкоды с БМВ. При этом фанаты BMW помогли нарастить объёмы продаж премиальных автомобилей из Германии. Остальные автозаводы показали негативную динамику.

Московский регион заметно отличается от остальной территории России. Москвичам больше по душе автомашины иностранных производителей, чем отечественных. В лидерах исключительно южнокорейские модели, выделяющиеся на фоне конкурентов выгодным сочетанием цены, качественности, комплектации.