Аварийный автомобиль: нюансы проверки с целью выявления появившихся дефектов

Автомашина после ДТП нуждается в скрупулёзном изучении ради обнаружения всех повреждений. Именно поэтому процедура обследования считается сложной. Мероприятия исполнителями должны выполняться профессионально, а автомобилист обязан проявлять максимум настойчивости, внимательно следить за действиями экспертов.

Необходимость выявления повреждений

Поиск дефектов позволяет точно определить общую сумму, требующуюся для полноценного восстановления аварийного автомобиля. Смета, составленная страховщиком, может быть оспорена, если окончательная стоимость заметно занижена. В качестве доказательств на первом этапе сгодятся аналогичные документы, подготовленные независимыми автосервисами, например, на сайте autocrash.ua/price можно узнать цены на замену подушек безопасности после аварии.

Разновидности повреждений

В дорожных происшествиях автотранспорт получает следующие виды изъянов:

сильные, устранение которых подразумевает замену множества испорченных деталей, а не их ремонтирование; средние, отличающиеся от предыдущих возможностью восстановления немногочисленных повреждённых элементов; незначительные, включающие небольшие вмятины с царапинами, сколами, которые могут ликвидироваться даже силами автолюбителя.

Деление на типы осуществляется и по степени видимости повреждений. Дефекты встречаются видимые и сокрытые. Последний вид сложно обнаруживается без наличия специфических знаний, квалификации, спецоборудования. Иногда требуется разбирать машину на части, чтобы выявить скрытые изъяны. Работы такие важны, потому что оставленные недостатки однозначно негативно влияют на безопасность передвижения.

Ключевые моменты при проверке

В процессе осматривания вместе с представителем страховой компании, техником автомастерской потребуется акцентироваться на:

вмятинах, свидетельствующих о скрытых повреждениях узлов; ухудшении работы механизмов. Например, плохое открытие крышки багажника указывает на нарушение геометрии, а проблемы с поднятием капота нередко являются признаком получения повреждений двигательным агрегатом; осмотре днища, поскольку оно деформируется практически всегда.

Битый в ДТП автомобиль нуждается в грамотной проверке. Неискушённому автолюбителю целесообразнее пригласить профессионального автомеханика. Иначе по различным причинам в смете могут быть не учтены существенные недостатки, которые придётся устранять за свой счёт.