Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla

Toyota совместно с ателье Gazoo Racing ведет разработку «заряженного» хэтчбека Corolla.

Он получит новый аэродинамический обвес, традиционные красные вставки и мотор мощность 300 л.с.

Как удалось узнать зарубежному порталу motor1, сейчас японская компания проводит финальные тесты 300-сильного хэтчбека.

Он в продажу поступи под названием Corolla GR и под его капотом будет устанавливаться 1,6-литровый доработанный ДВС от Toyota Yaris GR.



В паре с 300-сильным агрегатом будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач и система полного привода. Также хэтчбек получит дифференциалы Torsen, спортивную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Toyota Corolla GR в продажу должен поступить в следующем году, на рынке модель будет конкурировать с Hyundai i30 N и Honda Civic Type R.