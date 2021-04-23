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Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla

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Toyota совместно с ателье Gazoo Racing ведет разработку «заряженного» хэтчбека Corolla.

Он получит новый аэродинамический обвес, традиционные красные вставки и мотор мощность 300 л.с.

Как удалось узнать зарубежному порталу motor1, сейчас японская компания проводит финальные тесты 300-сильного хэтчбека.

Он в продажу поступи под названием Corolla GR и под его капотом будет устанавливаться 1,6-литровый доработанный ДВС от Toyota Yaris GR.

Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla
В паре с 300-сильным агрегатом будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач и система полного привода. Также хэтчбек получит дифференциалы Torsen, спортивную подвеску и перенастроенное рулевое управление.
Toyota Corolla GR в продажу должен поступить в следующем году, на рынке модель будет конкурировать с Hyundai i30 N и Honda Civic Type R.

Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla Toyota выпустит 300-сильную версию для модели Toyota Corolla

toyota Toyota Corolla GR
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