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Fiat представил пикап Fiat Toro 2022 года на базе платформы Jeep Compass

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Обновленный грузовичок получил несущую конструкцию кузова как у Jeep Compass и растянутую платформу от этого кроссовера.
Fiat представил пикап Fiat Toro 2022 года на базе платформы Jeep Compass, который имеет длину 4,9 метра. Пока дебютировал обновленный вариант модели для бразильского рынка.

В отличие от предшественника пикап получился слегка измененную внешность, при этом список оборудования пополнился светодиодными фарами.

В линейке будут представлены и такие топовые варианты как Ranch и Ultra, которые будут отличаться большой решеткой радиатора и крупной эмблемой, а также новым дизайном колесных дисков. Как и ранее Fiat Toro предлагается только в версии с двухрядной кабиной. А вот в салоне изменений произошло значительно больше.

Fiat представил пикап Fiat Toro 2022 года на базе платформы Jeep Compass

Впрочем, интерьер производитель переделал основательно, в том числе и предусмотрели заметно больше места для хранения мелких вещей.

В зависимости от версии у пикапа будет установлен экран мультимедийной системы от 7,0 до 10,1 дюйма, а опционально стала доступна система автоматического торможения и удержания в полосе.

Что касается моторной гаммы, то в ней остались 1.8 EtorQ Evo (139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet (170 л.с.), но добавили новый 1,3-литровый турбомотор.

Последний работает на бензине и выдает 180 л.с. при 270 Нм, а также он может работать на этаноле, когда мощность составит 185 л.с. В продаже обновленный автомобиль появится в мае. Стоимость пока не раскрывается.

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