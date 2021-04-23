Новый Geely Atlas Pro с российскими номерами заметили на дорогах Москвы

Китайская компания проводит тестирование нового кроссовера Geely Atlas Pro, который должен появится в продаже до конца года.

Новинку заметили на дорогах в Москве, а снимки уже оказались в распоряжении «Джили клуба» в Instagram. Модель смогли сфотографировать без камуфляжа.

Уже известно, что кроссовер будет доступен только с одним двигателем. Этим мотором станет турбированный агрегат объемом 1,5 литра.

Его мощность составит 177 л.с., а показатель крутящего момента – 255 Нм. Среди трансмиссий будет механика, автомат и робот, которые будут работать с передне- и полноприводной системой.

Предполагается, что новый Geely Atlas Pro станет доступен для покупки уже скоро, так как сертификацию модель прошла еще в прошлом году.