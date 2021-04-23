Электрический кроссовер Cadillac LYRIQ появится на российском рынке

Представленный в рамках Шанхайского автосалона кроссовер от американской марки намерены привезти на рынок РФ.

О появлении новинки Cadillac LYRIQ в нашей стране рассказал российский офис бренда. При этом сроки выхода электрокроссовера пока не названы.

На американском рынке он поступит в продажу в первой половине следующего года, а вот предварительные заказы начнут принимать уже в сентябре.

Напомним, кроссовер получил заднеприводную платформу, которая предполагает наличие электрической установки мощностью 340 л.с.

Показатель крутящего момента будет 440 Нм, а запас хода составит около 500 км.

Батарея новинки будет поддерживать зарядку от станций 190 Кв, которые позволят всего за 10 минут пополнить запас хода на 120 км. Кроме этого, кроссовер получил множество современных технологий и систем безопасности и помощи водителю.