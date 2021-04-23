Maserati оценила обновленный кроссовер Levante в России от 7,4 миллиона рублей

Maserati в России объявила о приеме заказов на обновленный кроссовер Levante 2021 модельного года.

До российского рынка добралась обновлённая версия кроссовера, которая в Европе предлагается еще с осени прошлого года.

Помимо этого, впервые в РФ начали предлагать Levante с битурбомотором Ferrari F154. Его объём составляет 3,8-литра, а мощность 510 л.с. или 580 л.с. в зависимости от форсировки.

Стоимость Maserati Levante GTS с 510-сильным агрегатом составляет от 13,7 млн руб. Более мощная версия — Levante Trofeo стоит 15,7 млн руб.

Первый вариант до первой «сотни» разгоняется за 4,3 сек, комплектация Trofeo спринт от 0 до 100 км/ч делает за 4,1 сек.

Базовая версия обновлённого Maserati Levante в России с турбодизелем объёмом три литра и мощностью 275 л.с. будет доступна от 7,4 млн руб.