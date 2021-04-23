Внедорожник «Патриот» от УАЗ в США получил турбированный двигатель V8

УАЗ «Патриот» на американском рынке будет предлагаться с бензиновым V-образным восьмицилиндровым ДВС.

Об этом сообщила калифорнийская компания Bremach, которая занимается поставками российских внедорожников на американский рынок.

В РФ УАЗ «Патриот» доступен с 2,7-литровым силовым агрегатом ZMZ Pro мощностью 150 л.с.

Bremach собственными силами будет переоснащать внедорожник, и как сообщается, сейчас компания ищет поставщика, предположительно моторы будет поставлять General Motors либо Ford.

УАЗ «Патриот» в США с 2,7-литровым ZMZ Pro доступен для заказа по цене от 26 405 долларов, но модель продается под другим именем — Bremach Taos.

В дальнейшем Bremach будет продавать и пикап «Патриот», который также получит другое название.