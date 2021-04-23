BMW начала предлагать полноприводные BMW M3 и M4 на рынке РФ

Российский офис баварского автопроизводителя озвучил цены на новое поколение BMW M3 и M4.

Эти модели впервые в истории получили систему полного привода и теперь их можно заказать в официальных дилерских центрах марки.

В июне первые клиенты начнут получать свои заказанные автомобили.

BMW M3 и M4 с системой полного привода M xDrive в комплектациях Competition предлагаются от 7 370 000 и 7 670 000 руб. соответственно.

Седан и купе оснащаются 3,0-литровым 510-сильным турбомотором с крутящим моментом 650 Нм.

Трансмиссия доступна только восьмиступенчатая автоматическая. BMW M3 и M4 получили активный M-дифференциал и двухрычажную подвеску на передней оси.

BMW M3 и M4 способны совершать спринт от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В версии Competition седан и купе получили лазерную оптику, аудиосистему Harman/Kardon, проекционный дисплей и динамический круиз-контроль.