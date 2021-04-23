Три новых кроссовера Chery Exeed появится в России до конца 2021 года

Российский офис китайской марки намерен расширить модельный ряд, представленный официально на рынке.

Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили», новинкой, которую готовит к выходу Chery, станет премиальный кроссовер Exeed VX.

Эту модель должны запустить в продажу в России до конца 2021 года. Во второй половине года также планируется выход таких моделей как внедорожник TXL и компактная модель кроссовера LX.

Модель VX уже фотографировали в стране и пока известно, что он проходи процедуру сертификации.

Что касается LX, то о российской версии автомобиля информации пока нет, а вот TXL недавно получил обновление, в ходе которого у него изменилась внешность и обновился салон, при этом моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена 186-сильным двигателем.