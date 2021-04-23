Главная » Новости

Три новых кроссовера Chery Exeed появится в России до конца 2021 года

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Российский офис китайской марки намерен расширить модельный ряд, представленный официально на рынке.
Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили», новинкой, которую готовит к выходу Chery, станет премиальный кроссовер Exeed VX.

Эту модель должны запустить в продажу в России до конца 2021 года. Во второй половине года также планируется выход таких моделей как внедорожник TXL и компактная модель кроссовера LX.

Модель VX уже фотографировали в стране и пока известно, что он проходи процедуру сертификации.

Что касается LX, то о российской версии автомобиля информации пока нет, а вот TXL недавно получил обновление, в ходе которого у него изменилась внешность и обновился салон, при этом моторная гамма осталась без изменений и по-прежнему представлена 186-сильным двигателем.

chery
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика