Росстандарт информирует об отзыве в России 249 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT- Class

В России отзывными стали еще и автомобили немецкой марки Mercedes-Benz, реализованные в период с 2018 по 2020 годы.

Как сообщил Росстандарт, в России отзывают 249 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT- Class, в которых требуется проверка и при необходимости замена крышки ступицы колеса.

Было обнаружено, что крышки ступицы колеса со звездой Mercedes могли быть изготовлены не по требуемой спецификации.

Еще в стране на сервис отправят пять автомобилей Mercedes-Benz GLE/GLS, проданных на рынке в период с 2019 по 2020 год. В этом случае спецификации могут не соответствовать шины Continental.