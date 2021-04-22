В Европе дебютировал новый гибридный кроссовер Honda HR-V 2021 года

Компания Honda для европейского рынка представила третье поколение кроссовера Honda HR-V, который получил гибридную силовую установку и позиционируется как автомобиль 2021 модельного года.

Стоимость и комплектации модели будут объявлены ближе к старту продаж, запланированных на конец года.

Автомобиль будут предлагать с силовой установкой e:HEV, в основе которой полуторалитровый бензиновый двигатель, выступающий в качестве генератора.

В паре с ним работает электромотор мощностью 131 л.с., тогда как бензиновый агрегат имеет отдачу 106 л.с.

В кроссовере будет три режима движения, среди которых Sport, Normal и Eco. Также есть специальный режим В, при активации которого происходит усиление работы системы рекуперации энергии при торможении.

В списке оснащенности гибридной модели есть климат-контроль на две зоны, комбинированная отделка салона, мультимедийная система с девятидюймовым экраном, а также адаптивный круиз-контроль и ряд других систем безопасности и помощи водителю.