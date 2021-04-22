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Росстандарт: Skoda отзывает в России 372 автомобиля Skoda Karoq

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Росстандарт 22 апреля сообщил о необходимости проведения новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены кроссоверы Skoda Karoq.
Как говорится в сообщении ведомства, Skoda отзывает в России 372 автомобиля Skoda Karoq, реализованных в этом году.

В указанных транспортных средствах требуется замена обивки сидений.

Дело в том, что при длительной эксплуатации и износом обивки существует вероятность некорректного срабатывания боковых подушек безопасности, что в свою очередь может не обеспечить необходимую защиту пассажиров.

Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены за счет Skoda.

skoda Skoda Karoq
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