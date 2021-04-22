Лучшие Производители Каркасных Автошторок — Рейтинг 2021

С наступлением весны более остро встает вопрос о защите пассажиров от солнца в автомобиле. С недавних пор многие водители решают эту проблему с помощью каркасных автошторок, которые являются современной альтернативой пленочной тонировке. В этой статье мы расскажем о лучших производителях каркасных шторок на авто.

Место Фирма Рейтинг 1 EscO 4,9 2 Laitovo 4,7 3 Trokot 4,3 4 Legaton 4,1 5 Kertex 4,0

ТОП-5 лучших фирм шторок на авто

1 место. EscO

Компания EscO — лидер по объему продаж каркасных шторок на авто. Производитель позиционирует свою продукцию как съемную тонировку нового поколения. Высокотехнологичное производство, жесткий контроль качества, большой модельный ряд и быстрые сроки доставки выделяют фирму Эско среди конкурентов. В качестве продукции EscO уже убедились более двухсот тысяч автовладельцев.

Ознакомиться с продукцией этого бренда можно на сайте https://esco-pro.ru/.

Плюсы каркасных шторок EscO:

Прочный металлический каркас

Плотная мелкоячеистая ткань (полиэстер + эластан)

Износостойкие крепления (магниты и клипсы на выбор)

Не выгорают на солнце

Не теряют эластичности и не провисают со временем

Моментальный монтаж и демонтаж, не требующий специальных навыков

Солнце не слепит в глаза

Насекомые не проникают в салон

Предотвращают нагрев и выгорание салона

4 варианта затемнения на выбор

Постоянные скидки и акции

Оплата при получении

Гарантия 3 года

Минусы каркасных шторок EscO:

Шторки на старые автомобили иногда приходят с зазорами

Задержки по доставке в летний сезон

Обзор солнцезащитных экранов EscO на Renault Duster на ютуб-канале “Клубный сервис”:

2 место. Laitovo

Компания Laitovo очень давно занимается производством каркасной тонировки и реализует ее не только в России, но и за рубежом. Наверное, единственный бренд, который может составить серьезную конкуренцию EscO. Для этого Лайтово нужно сократить сроки доставки и немного подтянуть качество продукции.

Плюсы каркасных шторок Лайтово:

4 линейки затемнения

Рама из оцинкованная проволоки

Крепления — магнитные блоки

Ячейка среднего размера

Большой модельный ряд

Запатентованная продукция

Быстрая установка и демонтаж

Минусы каркасных шторок Лайтово:

Ткань со временем вытягивается

Большие сроки доставки в летний сезон

3 место. Trokot

Отличительной особенностью каркасных шторок Трокот является ее вес. Продукция этой компании довольно тяжелая за счет металлического прорезиненного каркаса. Использование резиновой окантовки — спорное решение, потому как резина плохо гнется и в углах оконного проема образуются щели.

Однако этот факт ничуть не смущает многих покупателей и они с удовольствием приобретают шторки фирмы Trokot. Объемы продаж достаточно серьезные, но большое количество негативных отзывов мешает быть компании на более высоком месте в этом рейтинге.

Плюсы каркасных шторок Трокот:

Есть Премиум-вариант и вариант “Стандарт”

Долговечность

Достаточно широкий модельный ряд

Высокотехнологичное оборудование

Магнитные крепления

Ткань не вытягивается и не выгорает

Гарантия 3 года

Минусы каркасных шторок Трокот:

Много негативных отзывов

Долгая доставка

Прорезиненный каркас оставляет зазоры

4 место. Legaton

Если говорить о цене, то компания Легатон в этом плане выгодно отличается от своих конкурентов. Если в повседневной жизни Вы не пользуйтесь шторками и берете их, чтобы съездить в летний отпуск на море, то Legaton — хороший вариант. Однако о долговечности говорить не приходится. Ткань быстро вытягивается и выгорает на солнце.

Плюсы каркасных шторок Легатон:

Доступная цена

Есть варианты в разных ценовых сегментах

Удобные крепления на магнитах

Редко бывают задержки в доставке

Минусы каркасных шторок Легатон:

Качество ткани

Узкий модельный ряд

Относительно быстро теряет товарный вид

5 место. Kertex

Замыкают наш ТОП-5 сетки фирмы Kertex. По объемам продаж Кертекс существенно уступает предыдущим производителям. Фирма в большей степени ориентируется на бюджетный ценовой сегмент. Полный комплект шторок Kertex можно приобрести всего за 5 тысяч рублей, что примерно на 20% ниже, чем у лидеров рейтинга. Правда, качество будет соответствующее.

Плюсы каркасных шторок Kertex:

Низкая стоимость

Широкий модельный ряд

Быстрая доставка

Удобство

Минусы каркасных шторок Kertex:

Бюджетные материалы

Недолговечность

Часто не соответствуют размерам

Критерии сравнения автошторок

Данный рейтинг каркасных автошторок является абсолютно объективным. Сравнение производителей мы проводили по десяти критериям:

Качество материалов Модельный ряд Качество обслуживания Сроки доставки Способы доставки Цены Варианты оплаты Удобство сайта Скидки и акции Гарантия

Даже простое технологическое решение требует опыта и качественных материалов.

Советы по выбору каркасной тонировки

У большинства автолюбителей возникают трудности с выбором самих автошторок и их комплектующих. Какую светопропускаемость выбрать? Какие крепления? Эти вопросы заводят водителей в ступор. Сейчас мы ответим на часто задаваемые вопросы клиентов. Надеемся, что наши ответы помогут Вам с выбором съемной тонировки.

Как выбрать светопропускаемость?

Почти все производители предлагают несколько вариантов светопропускаемости:

Полное затемнение 0% — стояночный вариант. Езда с такими шторками категорически запрещена.

Премиум 5% — максимальная степень затемнения, разрешенная для езды. Подойдет тем, кто хочет обеспечить полную приватность в салоне или максимально защититься от солнца в машине.

Стандартный 10% — оптимальная степень тонировки. С улицы обычно виден силуэт пассажиров. Отличный вариант для тех, кто не любит ездить как в бункере.

Легкая тонировка 15-20% — минимальная степень степень затемнения. В основном используется в качестве москитной сетки. Подойдет тем водителям, которые любят ездить на природу.

Какие крепления лучше? Магниты или клипсы-держатели?

В последнее время производители стали предлагать клиентам магнитные крепления, аргументируя это быстрой установкой и снятием. Однако и клипсы не стоит сбрасывать со счетов. Это надежные долговечные крепления. Самый оптимальный вариант по мнению владельцев шторок на авто — клипсы на заднюю полусферу и магниты на передние боковые окна.

Дело в том, что шторки на полусферу вы вряд ли будете часто снимать, поэтому клипсы в этом планы более уместы. Что касается передних окон, то ситуация другая: многие водители не любят ездить с такими сетками в темное время суток, а магнитные крепления в этом случае позволят в одно движение снять сетки.

Каркас шторок: тканевый или прорезиненный?

Производители предлагают разные окантовки каркаса: тканевые и резиновые. Какая лучше? Тканевое покрытие лучше принимает форму окна, что позволяет избежать зазоров и щелей. Резина же гнется не так хорошо, поэтому в местах сгибов зачастую образуются щели.

Какую ткань выбрать?

При выборе ткани стоит ориентироваться на размер ячейки. Она бывает мелкой, средней и большой. Чем больше ячейка, тем сложнее будет сфокусироваться на дороге.

Не советуем покупать сетки с большой ячейкой. Взгляд фокусируется на самой шторке. Нужно напрягать глаза, чтобы разглядеть то, что находится за окном. Глаза после такой езды сильно устают.

Резюме

В этой статье мы рассказали о лучших производителя шторок на авто и дали несколько полезных советов при выборе каркасной тонировки. Теперь вы без помощи менеджеров сможете выбрать именно то, что Вам нужно.

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