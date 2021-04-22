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Лучшие Производители Каркасных Автошторок — Рейтинг 2021

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С наступлением весны более остро встает вопрос о защите пассажиров от солнца в автомобиле. С недавних пор многие водители решают эту проблему с помощью каркасных автошторок, которые являются современной альтернативой пленочной тонировке. В этой статье мы расскажем о лучших производителях каркасных шторок на авто. 

МестоФирмаРейтинг
1EscO4,9
2Laitovo4,7
3Trokot4,3
4Legaton4,1
5Kertex4,0
Содержание
  1. ТОП-5 лучших фирм шторок на авто
  2. 1 место. EscO
  3. 2 место. Laitovo
  4. 3 место. Trokot
  5. 4 место. Legaton
  6. 5 место. Kertex
  7. Критерии сравнения автошторок 
  8. Советы по выбору каркасной тонировки
  9. Как выбрать светопропускаемость?
  10. Какие крепления лучше? Магниты или клипсы-держатели?
  11. Каркас шторок: тканевый или прорезиненный?
  12. Какую ткань выбрать?
  13. Резюме
  14. Опрос

ТОП-5 лучших фирм шторок на авто

1 место. EscO

Компания EscO — лидер по объему продаж каркасных шторок на авто. Производитель позиционирует свою продукцию как съемную тонировку нового поколения. Высокотехнологичное производство, жесткий контроль качества, большой модельный ряд и быстрые сроки доставки выделяют фирму Эско среди конкурентов. В качестве продукции EscO уже убедились более двухсот тысяч автовладельцев. 

Ознакомиться с продукцией этого бренда можно на сайте https://esco-pro.ru/

Каркасные шторки EscO на Hyundai Creta

Плюсы каркасных шторок EscO:

  • Прочный металлический каркас
  • Плотная мелкоячеистая ткань (полиэстер + эластан)
  • Износостойкие крепления (магниты и клипсы на выбор)
  • Не выгорают на солнце 
  • Не теряют эластичности и не провисают со временем
  • Моментальный монтаж и демонтаж, не требующий специальных навыков
  • Солнце не слепит в глаза 
  • Насекомые не проникают в салон
  • Предотвращают нагрев и выгорание салона
  • 4 варианта затемнения на выбор
  • Постоянные скидки и акции
  • Оплата при получении
  • Гарантия 3 года

Минусы каркасных шторок EscO:

  • Шторки на старые автомобили иногда приходят с зазорами
  • Задержки по доставке в летний сезон 

Обзор солнцезащитных экранов EscO на Renault Duster на ютуб-канале “Клубный сервис”:

 

2 место. Laitovo

Компания Laitovo очень давно занимается производством каркасной тонировки и реализует ее не только в России, но и за рубежом. Наверное, единственный бренд, который может составить серьезную конкуренцию EscO. Для этого Лайтово нужно сократить сроки доставки и немного подтянуть качество продукции.

Каркасные шторки на Mitsubishi Pajero Sport от производителя Laitovo 

Плюсы каркасных шторок Лайтово:

  • 4 линейки затемнения
  • Рама из оцинкованная проволоки 
  • Крепления — магнитные блоки
    Ячейка среднего размера 
  • Большой модельный ряд
  • Запатентованная продукция 
  • Быстрая установка и демонтаж

Минусы каркасных шторок Лайтово:

  • Ткань со временем вытягивается
  • Большие сроки доставки в летний сезон

3 место. Trokot

Отличительной особенностью каркасных шторок Трокот является ее вес. Продукция этой компании довольно тяжелая за счет металлического прорезиненного каркаса. Использование резиновой окантовки — спорное решение, потому как резина плохо гнется и в углах оконного проема образуются щели. 

Однако этот факт ничуть не смущает многих покупателей и они с удовольствием приобретают шторки фирмы Trokot. Объемы продаж достаточно серьезные, но большое количество негативных отзывов мешает быть компании на более высоком месте в этом рейтинге.

Лучшие Производители Каркасных Автошторок — Рейтинг 2021

Плюсы каркасных шторок Трокот:

  • Есть Премиум-вариант и вариант “Стандарт”
  • Долговечность
  • Достаточно широкий модельный ряд
  • Высокотехнологичное оборудование
  • Магнитные крепления
  • Ткань не вытягивается и не выгорает
  • Гарантия 3 года

Минусы каркасных шторок Трокот:

  • Много негативных отзывов
  • Долгая доставка
  • Прорезиненный каркас оставляет зазоры

4 место. Legaton

Каркасные шторки от производителя Legaton

Если говорить о цене, то компания Легатон в этом плане выгодно отличается от своих конкурентов. Если в повседневной жизни Вы не пользуйтесь шторками и берете их, чтобы съездить в летний отпуск на море, то Legaton — хороший вариант. Однако о долговечности говорить не приходится. Ткань быстро вытягивается и выгорает на солнце.

Плюсы каркасных шторок Легатон:

  • Доступная цена 
  • Есть варианты в разных ценовых сегментах
  • Удобные крепления на магнитах
  • Редко бывают задержки в доставке

Минусы каркасных шторок Легатон:

  • Качество ткани
  • Узкий модельный ряд
  • Относительно быстро теряет товарный вид

5 место. Kertex

Автошторки от производителя Kertex

Замыкают наш ТОП-5 сетки фирмы Kertex. По объемам продаж Кертекс существенно уступает предыдущим производителям. Фирма в большей степени ориентируется на бюджетный ценовой сегмент. Полный комплект шторок Kertex можно приобрести всего за 5 тысяч рублей, что примерно на 20% ниже, чем у лидеров рейтинга. Правда, качество будет соответствующее. 

Плюсы каркасных шторок Kertex:

  • Низкая стоимость 
  • Широкий модельный ряд 
  • Быстрая доставка
  • Удобство

Минусы каркасных шторок Kertex:

  • Бюджетные материалы
  • Недолговечность
  • Часто не соответствуют размерам

Критерии сравнения автошторок 

Данный рейтинг каркасных автошторок является абсолютно объективным. Сравнение производителей мы проводили по десяти критериям: 

  1. Качество материалов 
  2. Модельный ряд
  3. Качество обслуживания 
  4. Сроки доставки
  5. Способы доставки
  6. Цены
  7. Варианты оплаты
  8. Удобство сайта
  9. Скидки и акции 
  10. Гарантия 

Даже простое технологическое решение требует опыта и качественных материалов.

Советы по выбору каркасной тонировки

У большинства автолюбителей возникают трудности с выбором самих автошторок и их комплектующих. Какую светопропускаемость выбрать? Какие крепления? Эти вопросы заводят водителей в ступор. Сейчас мы ответим на часто задаваемые вопросы клиентов. Надеемся, что наши ответы помогут Вам с выбором съемной тонировки.

Как выбрать светопропускаемость?

Почти все производители предлагают несколько вариантов светопропускаемости:

  • Полное затемнение 0% — стояночный вариант. Езда с такими шторками категорически запрещена. 
  • Премиум 5% — максимальная степень затемнения, разрешенная для езды. Подойдет тем, кто хочет обеспечить полную приватность в салоне или максимально защититься от солнца в машине.
  • Стандартный 10% — оптимальная степень тонировки. С улицы обычно виден силуэт пассажиров. Отличный вариант для тех, кто не любит ездить как в бункере.
  • Легкая тонировка 15-20% — минимальная степень степень затемнения. В основном используется в качестве москитной сетки. Подойдет тем водителям, которые любят ездить на природу.

Какие крепления лучше? Магниты или клипсы-держатели?

В последнее время производители стали предлагать клиентам магнитные крепления, аргументируя это быстрой установкой и снятием. Однако и клипсы не стоит сбрасывать со счетов. Это надежные долговечные крепления. Самый оптимальный вариант по мнению владельцев шторок на авто — клипсы на заднюю полусферу и магниты на передние боковые окна. 

Дело в том, что шторки на полусферу вы вряд ли будете часто снимать, поэтому клипсы в этом планы более уместы. Что касается передних окон, то ситуация другая: многие водители не любят ездить с такими сетками в темное время суток, а магнитные крепления в этом случае позволят в одно движение снять сетки.

Каркас шторок: тканевый или прорезиненный?

Производители предлагают разные окантовки каркаса: тканевые и резиновые. Какая лучше? Тканевое покрытие лучше принимает форму окна, что позволяет избежать зазоров и щелей. Резина же гнется не так хорошо, поэтому в местах сгибов зачастую образуются щели. 

Какую ткань выбрать?

При выборе ткани стоит ориентироваться на размер ячейки. Она бывает мелкой, средней и большой. Чем больше ячейка, тем сложнее будет сфокусироваться на дороге. 

Не советуем покупать сетки с большой ячейкой. Взгляд фокусируется на самой шторке. Нужно напрягать глаза, чтобы разглядеть то, что находится за окном. Глаза после такой езды сильно устают.

Резюме

В этой статье мы рассказали о лучших производителя шторок на авто и дали несколько полезных советов при выборе каркасной тонировки. Теперь вы без помощи менеджеров сможете выбрать именно то, что Вам нужно. 

Опрос

Голосование за лучшего производителя каркасных шторок на авто.

 

  • EscO
  • Laitovo
  • Trokot
  • Legaton
  • Kertex

 

 

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