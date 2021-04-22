Лучшие Производители Каркасных Автошторок — Рейтинг 2021

С наступлением весны более остро встает вопрос о защите пассажиров от солнца в автомобиле. С недавних пор многие водители решают эту проблему с помощью каркасных автошторок, которые являются современной альтернативой пленочной тонировке. В этой статье мы расскажем о лучших производителях каркасных шторок на авто.
|Место
|Фирма
|Рейтинг
|1
|EscO
|4,9
|2
|Laitovo
|4,7
|3
|Trokot
|4,3
|4
|Legaton
|4,1
|5
|Kertex
|4,0
- ТОП-5 лучших фирм шторок на авто
- 1 место. EscO
- 2 место. Laitovo
- 3 место. Trokot
- 4 место. Legaton
- 5 место. Kertex
- Критерии сравнения автошторок
- Советы по выбору каркасной тонировки
- Как выбрать светопропускаемость?
- Какие крепления лучше? Магниты или клипсы-держатели?
- Каркас шторок: тканевый или прорезиненный?
- Какую ткань выбрать?
- Резюме
- Опрос
ТОП-5 лучших фирм шторок на авто
1 место. EscO
Компания EscO — лидер по объему продаж каркасных шторок на авто. Производитель позиционирует свою продукцию как съемную тонировку нового поколения. Высокотехнологичное производство, жесткий контроль качества, большой модельный ряд и быстрые сроки доставки выделяют фирму Эско среди конкурентов. В качестве продукции EscO уже убедились более двухсот тысяч автовладельцев.
Ознакомиться с продукцией этого бренда можно на сайте https://esco-pro.ru/.
Плюсы каркасных шторок EscO:
- Прочный металлический каркас
- Плотная мелкоячеистая ткань (полиэстер + эластан)
- Износостойкие крепления (магниты и клипсы на выбор)
- Не выгорают на солнце
- Не теряют эластичности и не провисают со временем
- Моментальный монтаж и демонтаж, не требующий специальных навыков
- Солнце не слепит в глаза
- Насекомые не проникают в салон
- Предотвращают нагрев и выгорание салона
- 4 варианта затемнения на выбор
- Постоянные скидки и акции
- Оплата при получении
- Гарантия 3 года
Минусы каркасных шторок EscO:
- Шторки на старые автомобили иногда приходят с зазорами
- Задержки по доставке в летний сезон
Обзор солнцезащитных экранов EscO на Renault Duster на ютуб-канале “Клубный сервис”:
2 место. Laitovo
Компания Laitovo очень давно занимается производством каркасной тонировки и реализует ее не только в России, но и за рубежом. Наверное, единственный бренд, который может составить серьезную конкуренцию EscO. Для этого Лайтово нужно сократить сроки доставки и немного подтянуть качество продукции.
Плюсы каркасных шторок Лайтово:
- 4 линейки затемнения
- Рама из оцинкованная проволоки
- Крепления — магнитные блоки
Ячейка среднего размера
- Большой модельный ряд
- Запатентованная продукция
- Быстрая установка и демонтаж
Минусы каркасных шторок Лайтово:
- Ткань со временем вытягивается
- Большие сроки доставки в летний сезон
3 место. Trokot
Отличительной особенностью каркасных шторок Трокот является ее вес. Продукция этой компании довольно тяжелая за счет металлического прорезиненного каркаса. Использование резиновой окантовки — спорное решение, потому как резина плохо гнется и в углах оконного проема образуются щели.
Однако этот факт ничуть не смущает многих покупателей и они с удовольствием приобретают шторки фирмы Trokot. Объемы продаж достаточно серьезные, но большое количество негативных отзывов мешает быть компании на более высоком месте в этом рейтинге.
Плюсы каркасных шторок Трокот:
- Есть Премиум-вариант и вариант “Стандарт”
- Долговечность
- Достаточно широкий модельный ряд
- Высокотехнологичное оборудование
- Магнитные крепления
- Ткань не вытягивается и не выгорает
- Гарантия 3 года
Минусы каркасных шторок Трокот:
- Много негативных отзывов
- Долгая доставка
- Прорезиненный каркас оставляет зазоры
4 место. Legaton
Если говорить о цене, то компания Легатон в этом плане выгодно отличается от своих конкурентов. Если в повседневной жизни Вы не пользуйтесь шторками и берете их, чтобы съездить в летний отпуск на море, то Legaton — хороший вариант. Однако о долговечности говорить не приходится. Ткань быстро вытягивается и выгорает на солнце.
Плюсы каркасных шторок Легатон:
- Доступная цена
- Есть варианты в разных ценовых сегментах
- Удобные крепления на магнитах
- Редко бывают задержки в доставке
Минусы каркасных шторок Легатон:
- Качество ткани
- Узкий модельный ряд
- Относительно быстро теряет товарный вид
5 место. Kertex
Замыкают наш ТОП-5 сетки фирмы Kertex. По объемам продаж Кертекс существенно уступает предыдущим производителям. Фирма в большей степени ориентируется на бюджетный ценовой сегмент. Полный комплект шторок Kertex можно приобрести всего за 5 тысяч рублей, что примерно на 20% ниже, чем у лидеров рейтинга. Правда, качество будет соответствующее.
Плюсы каркасных шторок Kertex:
- Низкая стоимость
- Широкий модельный ряд
- Быстрая доставка
- Удобство
Минусы каркасных шторок Kertex:
- Бюджетные материалы
- Недолговечность
- Часто не соответствуют размерам
Критерии сравнения автошторок
Данный рейтинг каркасных автошторок является абсолютно объективным. Сравнение производителей мы проводили по десяти критериям:
- Качество материалов
- Модельный ряд
- Качество обслуживания
- Сроки доставки
- Способы доставки
- Цены
- Варианты оплаты
- Удобство сайта
- Скидки и акции
- Гарантия
Даже простое технологическое решение требует опыта и качественных материалов.
Советы по выбору каркасной тонировки
У большинства автолюбителей возникают трудности с выбором самих автошторок и их комплектующих. Какую светопропускаемость выбрать? Какие крепления? Эти вопросы заводят водителей в ступор. Сейчас мы ответим на часто задаваемые вопросы клиентов. Надеемся, что наши ответы помогут Вам с выбором съемной тонировки.
Как выбрать светопропускаемость?
Почти все производители предлагают несколько вариантов светопропускаемости:
- Полное затемнение 0% — стояночный вариант. Езда с такими шторками категорически запрещена.
- Премиум 5% — максимальная степень затемнения, разрешенная для езды. Подойдет тем, кто хочет обеспечить полную приватность в салоне или максимально защититься от солнца в машине.
- Стандартный 10% — оптимальная степень тонировки. С улицы обычно виден силуэт пассажиров. Отличный вариант для тех, кто не любит ездить как в бункере.
- Легкая тонировка 15-20% — минимальная степень степень затемнения. В основном используется в качестве москитной сетки. Подойдет тем водителям, которые любят ездить на природу.
Какие крепления лучше? Магниты или клипсы-держатели?
В последнее время производители стали предлагать клиентам магнитные крепления, аргументируя это быстрой установкой и снятием. Однако и клипсы не стоит сбрасывать со счетов. Это надежные долговечные крепления. Самый оптимальный вариант по мнению владельцев шторок на авто — клипсы на заднюю полусферу и магниты на передние боковые окна.
Дело в том, что шторки на полусферу вы вряд ли будете часто снимать, поэтому клипсы в этом планы более уместы. Что касается передних окон, то ситуация другая: многие водители не любят ездить с такими сетками в темное время суток, а магнитные крепления в этом случае позволят в одно движение снять сетки.
Каркас шторок: тканевый или прорезиненный?
Производители предлагают разные окантовки каркаса: тканевые и резиновые. Какая лучше? Тканевое покрытие лучше принимает форму окна, что позволяет избежать зазоров и щелей. Резина же гнется не так хорошо, поэтому в местах сгибов зачастую образуются щели.
Какую ткань выбрать?
При выборе ткани стоит ориентироваться на размер ячейки. Она бывает мелкой, средней и большой. Чем больше ячейка, тем сложнее будет сфокусироваться на дороге.
Не советуем покупать сетки с большой ячейкой. Взгляд фокусируется на самой шторке. Нужно напрягать глаза, чтобы разглядеть то, что находится за окном. Глаза после такой езды сильно устают.
Резюме
В этой статье мы рассказали о лучших производителя шторок на авто и дали несколько полезных советов при выборе каркасной тонировки. Теперь вы без помощи менеджеров сможете выбрать именно то, что Вам нужно.
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