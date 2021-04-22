Ремень ГРМ на Volvo: почему необходима своевременная замена

Двигатели Volvo представляют собой интерференционные двигатели, а это означает, что внутренние детали двигателя не имеют права на ошибку. Ремень ГРМ — единственная деталь, отвечающая за своевременное поддержание этих деталей двигателя и предотвращение его катастрофического повреждения. Каждый комплект ремня ГРМ, производимый Volvo, заменяет не только ремень, но также натяжитель и натяжные ролики. Именно поэтому замена ремня ГРМ должна быть выполнена профессионально и своевременно.

Важная информация о ремне ГРМ

Ремни ГРМ обычно подлежат замене каждые десять. Ремни «выходят из строя» и не вызывают никаких симптомов, указывающих на это, или проблем. Они в основном хороши для определенного количества времени или пробега. Вы можете визуально осмотреть ремень и просто посмотреть, есть ли на нем микротрещины или он выглядит “напряженным », что означает, что черный каучук местами станет белым.

Преимущества замены ремня ГРМ в сервисном центре «RUSVOLVO»

При каждой замене ремня ГРМ Volvo вы получаете 1 год неограниченной гарантии на все детали и работу. Таким образом, если что-то пойдет не так или неправильно установлено, дилерский центр несет ответственность и будет поддерживать работу.

Наши специалисты по обслуживанию Volvo знают все об этой марке, поэтому вы можете быть уверены, что получаете лучшее обслуживание Volvo. Каждый технический специалист Volvo прошел обучение и сертифицирован, а также работает только с оригинальными ремнями ГРМ и запчастями Volvo. Это означает, что изо дня в день они становятся экспертами по Volvo, поэтому точно знают все тонкости системы.

Наши специалисты используют только официальное ПО, которое исключает нанесение вреда автомобилю, а также имеют все необходимое профессиональное оборудования для качественного ремонта любых систем.

Типичные затраты на замену ремня ГРМ Volvo

Обычно стоимость ремня ГРМ варьируется от 3 500 руб. и зависит от модели автомобиля. При каждой замене ремня ГРМ Volvo наши специалисты:

Проверять водяные насосы;

Осмотрят любую проблемную область.

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