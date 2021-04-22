Системы спутникового мониторинга и контроля перевозок грузов автомобильным транспортом

Автомобильные грузоперевозки — это один из главных способов перемещения сравнительно небольших (по сравнению с железнодорожными и морскими) объемов груза. Помимо прочего, это доступный способ начать свой бизнес: автомобильные компании, занимающиеся грузоперевозками появляются каждый день.

Увы, далеко не каждый владелец транспортной компании знает о возможностях, предоставляемых такими сервисами как https://trivi.ru/. Они позволяют узнать не только где находится груз, но находится ли машина в пути, как давно останавливалась и прочую важную путевую информацию

Мониторинг грузового транспорта: общие положения

Для того, чтобы обеспечить мониторинг грузового транспорта необходимо установить в автомобиль спутниковую систему и терминал мониторинга. На данный момент альтернативой ГЛОНАСС в России может быть только GPS. Которая несоизмеримо больше распространена за рубежом. Хотя обе спутниковые системы:

позволяют находить объект, оснащенный терминалом мониторинга;

признаны достаточно точными, надежными и всепогодными;

могут работать с дополнительным свободным (или купленным) программным обеспечением.

То есть, несмотря на то, что GPS по прежнему является своего рода международным стандартам, ГЛОНАСС не обладает какими-либо существенными недостатками.

Дополнительный софт и его возможности

Мониторинг транспорта через интернет можно осуществлять через обычный браузер и личный кабинет профильного сайта. Но дополнительное программное обеспечение существенно расширяет возможности терминала мониторинга. С которого можно считывать не только местоположение объекта.

Терминалы могут сообщать владельцу о наличии топлива в машине, а также о его колебаниях (видно, когда автомобиль заправляли или сливали с него бензин). При помощи терминала можно отследить нарушения рекомендованной скорости, работу механизмов машины, время остановок и их место.

По закону водитель грузовика обязан находиться за рулем не более 4,5 часов без перерыва при суточной работе — не более 9 часов. За этим следит тахограф, прибор, который должен быть установлен на каждой фуре. Показания тахографа также можно отслеживать и через спутник.

Благодаря системам мониторинга, можно самостоятельно контролировать автомобиль, груз и водителя, находящихся за тысячи километров, даже через смартфон. Или через личный кабинет профильных сервисов прямо в браузере.