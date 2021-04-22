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Системы спутникового мониторинга и контроля перевозок грузов автомобильным транспортом

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Автомобильные грузоперевозки — это один из главных способов перемещения сравнительно небольших (по сравнению с железнодорожными и морскими) объемов груза. Помимо прочего, это доступный способ начать свой бизнес: автомобильные компании, занимающиеся грузоперевозками появляются каждый день. 

Увы, далеко не каждый владелец транспортной компании знает о возможностях, предоставляемых такими сервисами как https://trivi.ru/. Они позволяют узнать не только где находится груз, но находится ли машина в пути, как давно останавливалась и прочую важную путевую информацию 

Мониторинг грузового транспорта: общие положения

Для того, чтобы обеспечить мониторинг грузового транспорта необходимо установить в автомобиль спутниковую систему и терминал мониторинга. На данный момент альтернативой ГЛОНАСС в России может быть только GPS. Которая несоизмеримо больше распространена за рубежом. Хотя обе спутниковые системы: 

  • позволяют находить объект, оснащенный терминалом мониторинга; 
  • признаны достаточно точными, надежными и всепогодными;
  • могут работать с дополнительным свободным (или купленным) программным обеспечением. 

То есть, несмотря на то, что GPS по прежнему является своего рода международным стандартам, ГЛОНАСС не обладает какими-либо существенными недостатками. 

Дополнительный софт и его возможности

Мониторинг транспорта через интернет можно осуществлять через обычный браузер и личный кабинет профильного сайта. Но дополнительное программное обеспечение существенно расширяет возможности терминала мониторинга. С которого можно считывать не только местоположение объекта. 

Терминалы могут сообщать владельцу о наличии топлива в машине, а также о его колебаниях (видно, когда автомобиль заправляли или сливали с него бензин).  При помощи терминала можно отследить нарушения рекомендованной скорости, работу механизмов машины, время остановок и их место. 

По закону водитель грузовика обязан находиться за рулем не более 4,5 часов без перерыва при суточной работе — не более 9 часов. За этим следит тахограф, прибор, который должен быть установлен на каждой фуре. Показания тахографа также можно отслеживать и через спутник. 

Благодаря системам мониторинга, можно самостоятельно контролировать автомобиль, груз и водителя, находящихся за тысячи километров, даже через смартфон.  Или через личный кабинет профильных сервисов прямо в браузере. 

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