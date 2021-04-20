Mercedes-Benz представила в Шанхае новый трехрядный кроссовер EQB

Новинка официально дебютировала в рамках Шанхайского автосалона, который начал свою работу 19 апреля.

Mercedes-Benz представила в Шанхае новый кроссовер EQB, оснащенный электрической силовой установкой.

Новинка является электрифицированной версией модели, которая продается с традиционными ДВС. Электрокар от обычного кроссовера отличается измененной оптикой, решеткой радиатора, а также колесными дисками на 20 дюймов.

В салоне автомобиля сможет расположиться семь человек. Также там предложат виртуальную панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, навигационную систему и другое.

В топовом исполнении, которое показали на мотор-шоу, автомобиль оснастили двумя электродвигателями суммарной отдачей 292 л.с. и запасом хода 419 км.

Более доступные модификации получат установку мощностью 331 л.с., а еще обещают запустить вариант с 524-сильной отдачей. На китайском рынке новинка появится в продаже до конца года.