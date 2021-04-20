Компания Audi представила в Китае длиннообразный седан Audi A7 L Edition One

Немецкая компания приняла участие в мероприятии, которое проходит в Шанхае.

На автосалоне автопроизводитель презентовал новую версию седана A7, созданную специально для китайского рынка.

Компания Audi представила в Китае длиннообразный седан A7 L Edition One, который создавался на базе лифтбека A7 Sportback.

В отличие от последнего новинка получила колесную базу на 98 мм длиннее, а также в автомобиле нет пятой двери.

Теперь длина модели составляет 5 076 мм, а расстояние между осями – 3 026 мм. Также от обычного лифтбека новинка отличается новым темно-зеленым цветом кузова, оригинальным задним стеклом, новыми колесными дисками, тогда как в салоне оформление не изменилось, за исключением того, что с базовой комплектации у автомобиля заметно больше опций и более дорогие материалы отделки.

В движение новинка приводится трехлитровым 340-сильным двигателем, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП и полноприводной системой. A7 L Edition One будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 1 тыс. экземпляров. Стоимость удлинённого седана пока не названа.