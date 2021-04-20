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20 автопроизводителей повысили цены на автомобили в РФ в первой половине апреля

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Специалисты в России подвели итоги и рассказали, сколько автомобильных компаний переписали стоимость своих моделей в период с 1 по 15 апреля.
Как сообщают аналитики «Автостат», 20 автопроизводителей повысили цены на автомобили в РФ в первой половине апреля.

Среди них оказалась марка KIA, у которой большинство моделей стали дороже. Например, Rio и Rio X прибавили в цене 10 тыс. рублей, а Mohave подорожал и вовсе на 50 тыс. рублей.

Российские автомобили УАЗ также подорожали в апреле и их стоимость выросла от 10 до 15 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Автомобили марки Chevrolet теперь продаются по цене на 15-60 тыс. рублей дороже, и среди моделей, которые получили новые прайсы, оказались Nexia, Cobalt и Traverse.

Компании Renault и Skoda изменились стоимость двух моделей в некоторых комплектациях. Еще переписали прайсы компании Chery, FAW, Geely и JAC, а также Cadillac, Jeep, Porsche, Volvo.

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