Эксперты в России дали советы автомобилистам, которые планируют покупку автомобиля на вторичном рынке.

Специалисты «За Рулем» рассказали о важных шагах, которые нужно соблюдать перед покупкой авто с пробегом.

Восемь обязательных шагов при покупке авто с пробегом в РФ перечислили автоводителям, воспользовавшись которыми существенно снизится риск приобрести машину, которая может быть криминальной или с большим пробегом, так как работала в службе такси.

Так, первым делом эксперты советуют убедиться в том, что цена автомобиля соответствует средней стоимости конкретной модели по рынку.

Например, перед тем как решится посмотреть авто можно воспользоваться популярными сайтами по продаже машин, где и получится выяснить, какая средняя стоимость конкретной модели. Еще рекомендуется выяснить, где находятся обозначения типа VIN, номер номера и дублирующие таблички.

Следующим шагом является проверка автомобиля с юридической стороны, которая проходить в несколько этапов. В частности, перед встречей с продавцом стоит проверить историю автомобиля, а для этого нужно воспользоваться такими сайтами как ГИБДД, Автокод, Автотека, Реестр залогов.

Обязательно стоит проверить информацию в документах и автомобиле, а еще нужно проверить если продавец в паспорте ТС. Еще советуют расшифровать VIN, что позволит узнать когда машина была выпущена, и есть в ней комплектующие, которые подверглись замене.

После этого уже стоит встречаться с продавцом, но и тут следующим шагом будет осмотр состояния кузова. Затем отдельного внимания требует осмотр подкапотного пространства, где уделить внимание электрике и посмотреть нет ли каких-либо протечек.

Компьютерная диагностика при помощи тестера названа шестым этапом, а следующим этапом будет тест-драйв, в ходе которого стоит проверить тормозную систему и узнать нет ли каких-либо посторонних шумов.

В этом случае садится за руль не обязательно, так как прокатить потенциального покупателя может сам продавец. Ну и заключительным этапом является правильное оформление договора купли-продажи.

Источник: За Рулем.