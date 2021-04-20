Немецкая компания официально анонсировала скорую презентацию рестайлинговой версии хэтчбека Volkswagen Polo.

Обновленный хэтчбек Volkswagen Polo дебютирует 22 апреля 2021 года.

Тестовые прототипы автомобиля ранее уже были замечены на тестировании, а тизерное изображение подтверждает информацию об изменениях в передней части, где появилась оптика с двумя модулями, а также новый рисунок ДХО и обновленная решетка радиатора.

Немного обновится и задняя часть хэтчбека, а еще автомобиль получит новые цвета кузова и дизайн колесных дисков.

Какие изменения произойдут в салоне пока не известно, а вот в техническом плане изменений не ожидается, за исключением появления электрифицированной силовой установки по типу «мягкого» гибрида.