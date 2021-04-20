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Обновленный хэтчбек Volkswagen Polo дебютирует 22 апреля 2021 года

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Немецкая компания официально анонсировала скорую презентацию рестайлинговой версии хэтчбека Volkswagen Polo.
Обновленный хэтчбек Volkswagen Polo дебютирует 22 апреля 2021 года.

Тестовые прототипы автомобиля ранее уже были замечены на тестировании, а тизерное изображение подтверждает информацию об изменениях в передней части, где появилась оптика с двумя модулями, а также новый рисунок ДХО и обновленная решетка радиатора.

Немного обновится и задняя часть хэтчбека, а еще автомобиль получит новые цвета кузова и дизайн колесных дисков.

Какие изменения произойдут в салоне пока не известно, а вот в техническом плане изменений не ожидается, за исключением появления электрифицированной силовой установки по типу «мягкого» гибрида.

Обновленный хэтчбек Volkswagen Polo дебютирует 22 апреля 2021 года Обновленный хэтчбек Volkswagen Polo дебютирует 22 апреля 2021 года

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