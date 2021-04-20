ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

На рынке представлен огромный выбор современных систем GPS мониторинга транспортных средств, каждая из которых имеет свои особенности. Вашему вниманию предлагается обзор пяти популярных моделей GPS трекеров для автомобилей . Рейтинг устройств составлен с учетом их технических характеристик, особенностей конструкций и применения.

В обзоре рассматриваются трекеры GPSM популярных моделей: U3, U7, U9 и маячок U10-v, а также оригинальное устройство «Smart relay». Последнее выполнено в формате автомобильного реле, что существенно затрудняет его обнаружение. Этот рейтинг выстраивается с учетом соотношения показателей стоимости и качества изделий, что поможет пользователю выбрать устройство с наиболее подходящими характеристиками.

GPS трекер для машины GPSM U3

Модель GPSM U3 представляет собой прибор слежения, который подключается к бортовой сети авто и может устанавливаться на грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, скутеры и даже электросамокаты. Устройство отличается высокой точностью, погрешность определения координат объекта не превышает 10 м.

Трекер определяет собственное местоположение с использованием данных спутниковов. С помощью SIM-карты с мобильным интернетом передает информацию на отслеживающее устройство: смартфон, планшет или компьютер с отображением маршрута на карте.

Преимущества GPSM U3:

бесплатное программное обеспечение: WEB-интерфейс, Android и iOS;

сохраняет историю перемещений объекта в течение двух недель;

широкий диапазон напряжения от 9 до 90 В;

полный комплект поставки.

Основной недостаток трекера – отсутствие встроенного аккумулятора, что исключает возможностью его работы в случае отключения внешнего источника питания.

Цена: 999 UAH ($36)

Тип питания: бортовая сеть

Погрешность: до 10 метров.

GPS маяк для автомобиля GPSM U7

Автомобильный трекер GPSM U7 может использоваться как на легковых, так и на грузовых машинах. Эта модель имеет наименьшие размеры среди образцов со встроенными аккумуляторами. Определяет свое местоположение по спутницам и передает с помощью SIM-карты с моб.интернетом в программное обеспечение мониторинга (WEB-интерфейс, Android и iOS). Сохраняет историю движения 14 дней.

Основные преимущества GPSM U7:

Система обеспечивает дистанционное отключение бензинового или дизельного двигателя, в комплекте поставки имеется реле блокировки;

Наличие встроенного GPS и GSM модуля;

Поддержка технологии LBS – позиционирование объекта по двум или трем базовым станциям.

Литий-полимерная аккумуляторная батарея имеет емкость в 100 мА, что обеспечивает работу в режиме ожидания в течении 8 часов.

Цена: 1244 UAH ($45)

Тип питания: бортовая сеть (от 12 до 72В)

Погрешность: до 7 метров.

GPS трекер для авто GPSM U9

GPS трекер для авто GPSM U9 можно установить на все виды транспорта независимо от класса, модели и габаритно-массовых характеристик. Профессиональный прибор оборудован тремя модулями: GSM, GPS и ГЛОНАСС, обеспечивает автоматическую передачу данных через SIM-карту в систему мониторинга (WEB-интерфейс, Android и iOS). Сохраняет историю движения 365 дней.

Преимущества GPSM U9:

Многофункциональность: от круглосуточного мониторинга местоположения авто, создания отчетов по пробегу, поездкам, стоянкам, остановкам, геозонам до уведомлений о обрыве питания, глушения GSM сигнала, ДТП или эвакуации. Высочайшая точность: погрешность определения координат не более 2,5 м. Имеет функцию дистанционной блокировки двигателя. Опция контроля зажигания. Есть встореннный аккумулятор 170 мАч.

Прибор выполнен в пластиковом корпусе с классом защиты IP54, что не ограничивает возможность установки в зонах с повышенным уровнем влажности и запыленности.

Цена: 1565 UAH ($55)

Тип питания: бортовая сеть (от 9 до 36В)

Погрешность: до 2.5 м.

Автономный маячок GPSM U10-v

Модель GPS трекера U10-v может использоваться как автономно, так и с подключением к бортовой сети. Основу прибора составляет высокопроизводительный чип SIRF IV, что позволяет ему использовать любую из спутниковых навигационных систем, в том числе GPS, BEIDOU, GALILEO и ГЛОНАСС. Встроенный аккумулятор имеет емкость в 450 мАч.

Автономность работы:

Обновление геопозиции раз в 1 минуту — 8 часов

Обновление геопозиции раз в 10 минуту — 48 часов

Обновление геопозиции раз в 30 минуту — 120 часов

Бесплатное программное обеспечение, включает WEB-интерфейс, Android и iOS. Сохраняет историю движения 14 дней.

Основные преимущества GPSM U10-v:

Онлайн слежение. Встроенный микрофон. Размеры 3.4 х 1.4 х 4.0 см (меньше спичечного коробка). Точность определения текущих координат: до 5 метров. Высокий уровень защищенности от пыли и брызг воды (класс IP64).

Цена: 2099 UAH ($75)

Тип питания: автономный

Погрешность: до 5 м.

GPS трекер в корпусе реле «Smart relay»

Прибор замаскирован под обычное автомобильное реле, имеет на корпусе ложную маркировку. Это существенно снижает риск выявления трекера посторонними лицами. Для отслеживания собственного местонахождения с высокой точностью прибор использует GPS модуль и SIM-карту с покрытием мобильной сети.

Основные преимущества:

Встроенная функция блокировки двигателя автомобиля по SMS команде;

Бесплатное мобильное приложение и веб-сайт для спутникового мониторинга;

Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 100 мАч.

Цена: 999 UAH ($36)

Тип питания: бортовая сеть (от 9 до 36В)

Погрешность: до 10 метров.

Заключение

Выбор наиболее подходящего GPS трекера осуществляется с учетом его назначения и исходя из требований заказчика. Специалисты компании GPSM готовы оказать помощь в этом вопросе и бесплатно проконсультировать о технических характеристиках и функциональных возможностях описанных моделей.

Также предлагается установка GPS трекеров с последующим гарантийным обслуживанием в сервисном центре. В случае самостоятельного монтажа предоставляются необходимые пояснения об особенностях этого процесса.