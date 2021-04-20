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ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

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На рынке представлен огромный выбор современных систем GPS мониторинга транспортных средств, каждая из которых имеет свои особенности. Вашему вниманию предлагается обзор пяти популярных моделей GPS трекеров для автомобилей. Рейтинг устройств составлен с учетом их технических характеристик, особенностей конструкций и применения.

В обзоре рассматриваются трекеры GPSM популярных моделей: U3, U7, U9 и маячок U10-v, а также оригинальное устройство «Smart relay». Последнее выполнено в формате автомобильного реле, что существенно затрудняет его обнаружение. Этот рейтинг выстраивается с учетом соотношения показателей стоимости и качества изделий, что поможет пользователю выбрать устройство с наиболее подходящими характеристиками.

Содержание
  1. GPS трекер для машины GPSM U3
  2. GPS маяк для автомобиля GPSM U7
  3. GPS трекер для авто GPSM U9
  4. Автономный маячок GPSM U10-v
  5. GPS трекер в корпусе реле «Smart relay»
  6. Заключение

GPS трекер для машины GPSM U3

Модель GPSM U3 представляет собой прибор слежения, который подключается к бортовой сети авто и может устанавливаться на грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, скутеры и даже электросамокаты. Устройство отличается высокой точностью, погрешность определения координат объекта не превышает 10 м.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Трекер определяет собственное местоположение с использованием данных спутниковов. С помощью SIM-карты с мобильным интернетом передает информацию на отслеживающее устройство: смартфон, планшет или компьютер с отображением маршрута на карте.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Преимущества GPSM U3:

  • бесплатное программное обеспечение: WEB-интерфейс, Android и iOS;
  • сохраняет историю перемещений объекта в течение двух недель;
  • широкий диапазон напряжения от 9 до 90 В;
  • полный комплект поставки.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Основной недостаток трекера – отсутствие встроенного аккумулятора, что исключает возможностью его работы в случае отключения внешнего источника питания.

Цена: 999 UAH ($36)

Тип питания: бортовая сеть

Погрешность: до 10 метров.

GPS маяк для автомобиля GPSM U7

Автомобильный трекер GPSM U7 может использоваться как на легковых, так и на грузовых машинах. Эта модель имеет наименьшие размеры среди образцов со встроенными аккумуляторами. Определяет свое местоположение по спутницам и передает с помощью SIM-карты с моб.интернетом в программное обеспечение мониторинга (WEB-интерфейс, Android и iOS). Сохраняет историю движения 14 дней.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Основные преимущества GPSM U7:

  • Система обеспечивает дистанционное отключение бензинового или дизельного двигателя, в комплекте поставки имеется реле блокировки;
  • Наличие встроенного GPS и GSM модуля;
  • Поддержка технологии LBS – позиционирование объекта по двум или трем базовым станциям.
  • Литий-полимерная аккумуляторная батарея имеет емкость в 100 мА, что обеспечивает работу в режиме ожидания в течении 8 часов.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Цена: 1244 UAH ($45)

Тип питания: бортовая сеть (от 12 до 72В)

Погрешность: до 7 метров.

GPS трекер для авто GPSM U9

GPS трекер для авто GPSM U9 можно установить на все виды транспорта независимо от класса, модели и габаритно-массовых характеристик. Профессиональный прибор оборудован тремя модулями: GSM, GPS и ГЛОНАСС, обеспечивает автоматическую передачу данных через SIM-карту в систему мониторинга (WEB-интерфейс, Android и iOS). Сохраняет историю движения 365 дней.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Преимущества GPSM U9:

  1. Многофункциональность: от круглосуточного мониторинга местоположения авто, создания отчетов по пробегу, поездкам, стоянкам, остановкам, геозонам до уведомлений о обрыве питания, глушения GSM сигнала, ДТП или эвакуации.
  2. Высочайшая точность: погрешность определения координат не более 2,5 м.
  3. Имеет функцию дистанционной блокировки двигателя.
  4. Опция контроля зажигания.
  5. Есть встореннный аккумулятор 170 мАч.

Прибор выполнен в пластиковом корпусе с классом защиты IP54, что не ограничивает возможность установки в зонах с повышенным уровнем влажности и запыленности.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Цена: 1565 UAH ($55)

Тип питания: бортовая сеть (от 9 до 36В)

Погрешность: до 2.5 м.

Автономный маячок GPSM U10-v

Модель GPS трекера U10-v может использоваться как автономно, так и с подключением к бортовой сети. Основу прибора составляет высокопроизводительный чип SIRF IV, что позволяет ему использовать любую из спутниковых навигационных систем, в том числе GPS, BEIDOU, GALILEO и ГЛОНАСС. Встроенный аккумулятор имеет емкость в 450 мАч.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Автономность работы:

  • Обновление геопозиции раз в 1 минуту — 8 часов
  • Обновление геопозиции раз в 10 минуту — 48 часов
  • Обновление геопозиции раз в 30 минуту — 120 часов

Бесплатное программное обеспечение, включает WEB-интерфейс, Android и iOS. Сохраняет историю движения 14 дней.

Основные преимущества GPSM U10-v:

  1. Онлайн слежение.
  2. Встроенный микрофон.
  3. Размеры 3.4 х 1.4 х 4.0 см (меньше спичечного коробка).
  4. Точность определения текущих координат: до 5 метров.
  5. Высокий уровень защищенности от пыли и брызг воды (класс IP64).

Цена: 2099 UAH ($75)

Тип питания: автономный

Погрешность: до 5 м.

GPS трекер в корпусе реле «Smart relay»

Прибор замаскирован под обычное автомобильное реле, имеет на корпусе ложную маркировку. Это существенно снижает риск выявления трекера посторонними лицами. Для отслеживания собственного местонахождения с высокой точностью прибор использует GPS модуль и SIM-карту с покрытием мобильной сети.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Основные преимущества:

  • Встроенная функция блокировки двигателя автомобиля по SMS команде;
  • Бесплатное мобильное приложение и веб-сайт для спутникового мониторинга;
  • Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 100 мАч.

Цена: 999 UAH ($36)

Тип питания: бортовая сеть (от 9 до 36В)

Погрешность: до 10 метров.

Заключение

Выбор наиболее подходящего GPS трекера осуществляется с учетом его назначения и исходя из требований заказчика. Специалисты компании GPSM готовы оказать помощь в этом вопросе и бесплатно проконсультировать о технических характеристиках и функциональных возможностях описанных моделей.

ТОП-5 GPS трекеров для автомобилей

Также предлагается установка GPS трекеров с последующим гарантийным обслуживанием в сервисном центре. В случае самостоятельного монтажа предоставляются необходимые пояснения об особенностях этого процесса.

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