КАМАЗ получил в 2020 году прибыль против убытка в 2019 году

«Камаз» по международным стандартам финансовой отчетности в прошлом году получил чистую прибыль 3,1 млрд рублей. Годом ранее у компании был убыток в размере 1,96 млрд рублей.

Производителю грузовиков удалось получить прибыль за счет роста продаж на внутреннем рынке и старта продаж новой модели КАМАЗ-54901.

В годовом отчете указано, что в 2020 году компания реализовала 37 тыс. грузовиков, из них 4,4 тыс. ед. было экспортировано, а остальные 32,6 тыс. ед. проданы в РФ.

По собственным данным автопроизводителя, доля компании на рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн выросла на 4% и составила 48%.