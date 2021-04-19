Главная » Новости

КАМАЗ получил в 2020 году прибыль против убытка в 2019 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

«Камаз» по международным стандартам финансовой отчетности в прошлом году получил чистую прибыль 3,1 млрд рублей. Годом ранее у компании был убыток в размере 1,96 млрд рублей.

Производителю грузовиков удалось получить прибыль за счет роста продаж на внутреннем рынке и старта продаж новой модели КАМАЗ-54901.

В годовом отчете указано, что в 2020 году компания реализовала 37 тыс. грузовиков, из них 4,4 тыс. ед. было экспортировано, а остальные 32,6 тыс. ед. проданы в РФ.

По собственным данным автопроизводителя, доля компании на рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн выросла на 4% и составила 48%.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика