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Toyota представила концепт-кар электрического кроссовера Toyota bZ4X

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Toyota bZ4X был показан в качестве концепта, но в следующем году эта модель поступит в продажу.
В Шанхае Toyota представила электрический кроссовер bZ4X, который разработали на базе специальной платформы e-TNGA, созданной для электрокаров.

По своим размерам Toyota bZ4X сопоставим с RAV4. На презентации было отмечено, что bZ4X был разработан совместно с компанией Subaru, и в дальнейшем на базе bZ4X будет создан еще один кроссовер, но он уже будет предлагаться под брендом Subaru.

Toyota представила концепт-кар электрического кроссовера Toyota bZ4X

 

Технические характеристики концепта раскрывать не стали. Предположительно, серийная версия кроссовера будет доступна с одним электрическим мотором в базовой версии и двумя моторами в полноприводном варианте.

На глобальном рынке Toyota bZ4X будет конкурировать с Volkswagen ID.4 и Nissan Ariya.

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