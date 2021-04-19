Компания Ford представила в Китае новейший кроссовер Ford Evos 2021 года

Новый кроссовер американская компания разработала для китайского рынка, но не исключено что модель станет глобальной и будет предлагаться в США и Европе.

Ford в Шанхае показал кроссовер Ford Evos, который получил необычную внешность, ведь он похож и на кроссовер и универсал, причем у него покатая крыша как у кросс-купе.

Новинка стала первой моделью, выполненной в новом стиле Progressive Energy in Strength. У нее массивная радиаторная решетка как у внедорожника Equator и узкая головная оптика.

Все характеристики кроссовера раскрывать не стали. Предположительно Evos будет предлагаться с традиционными и гибридными силовыми установками.

Главной особенностью Evos стал огромный экран на панели, который в себе объединил 12-дюймовый дисплей панели приборов и 27-дюймовый экран мультимедийной системы.

На презентации было сказано, что мультимедийная система Evos получила технологию искусственного интеллекта Baidu и возможность обновления по «воздуху».