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«АвтоВАЗ» до 2025 года выпустит четыре новые модели Lada

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Российский автогигант постоянно работает над своими автомобилями, улучшая уже существующие и работая над новинками.

Как ранее сообщалось, скоро в модельной линейке Лад появятся автомобили, созданные на платформе Renault-Nissan.

Именно они и будут «принципиально» новыми, которые планируется выпустить до 2025 года.

О том, что АВТОВАЗ выпустит четыре принципиально новые модели Lada до 2025 года, рассказал президент компании Ив Каракатзанис, выступая с поздравлением в честь 51-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.

Уже известно, что постепенно все модели Lada будут переведены на платформу CMF-B.

О каких конкретно новинках идет речь не сообщается, но ранее была информация о запуске двух новых моделей В-сегмента и автомобиля С-класса. Последний, вероятно, станет преемником LADA Vesta.

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