Компания Geely представила кроссовер Geely Xingyue L, который приедет в РФ

Geely в рамках Шанхайского автосалона представила новый флагманский кроссовер, который в будущем появится на российском рынке.

Новинкой стал «паркетник» KX11, он в Китае будет предлагаться под названием Xingyue L. В российском офисе автопроизводителя уже подтвердили, что KX11 будет доступен и в РФ, но когда именно не уточнили.

Кроссовер Geely Xingyue L создан на базе платформы CMA. Эта тележка используется и в кросс-купе Tugella, которое предлагается на российском рынке.

В Китае новинка будет предлагаться с 2,0-литровым турбированным мотором, разработанным при участии компании Volvo.

ДВС получит два варианта форсировки – 217 и 238 л.с. Не зависимо от выбранного варианта двигателя, трансмиссия будет только роботизированная с приводом передним или полным в зависимости от комплектации.

Geely Xingyue L получил размеры: 4770 мм — длина, 1895 мм — ширина и 1689 мм — высота. Размер колесной базы 2845 мм.

Одной из особенностей кроссовера стала оптика, которая получила многоблочное строение с управляемыми светодиодами, причем такое решение применили и в задних фонарях.

В салоне Xingyue L установлена метровая сенсорная консоль, где объединили панель приборов и дисплей мультимедийной системы.

Среди особенностей кроссовера стал автопилот второго уровня, а для его работы в автомобиль установили 12 ультразвуковых радаров, пять радаров миллиметрового диапазона и четыре камеры высокого качества.