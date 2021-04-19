Новый кроссовер Toyota Crown Kluger 2021 года для Китая дебютировал в Шанхае

Новинка с названием Toyota Crown Kluger создавалась для китайского рынка, а показали ее в рамках открывшегося мотор-шоу в Шанхае.

Автомобиль в отличие от других моделей семейства был создан на переднеприводной платформе, а по сути автомобилем стала китайская версия американского Highlander XSE.

От последнего новая модель отличается также спортивным обвесом и новыми шильдиками. Моторная гамма представлена гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового агрегата.

Суммарная отдача установки составляет 192 л.с. В салоне предлагают двухцветное оформление, а в целом он повторяет интерьер Highlander XSE.

Новинка будет поставлена на конвейер завода FAW-Toyota, тогда как обычный Highlander для Китая выпускают на предприятии GAC-Toyota.